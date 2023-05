Whatsapp testa funcionalidade para silenciar chamadas de números desconhecidos

A- A+

O aplicativo de troca de mensagens Whatsapp está desenvolvendo uma funcionalidade que silencia chamadas de números desconhecidos, segundo informações do site especializado WABetaInfo. A novidade segue em testes na versão beta, mas ainda não se sabe quando ficará disponível para o público em geral.

A nova funcionalidade busca resolver um problema de privacidade evidenciado com a chegada das Comunidades no aplicativo: a visibilidade dos números dos integrantes. Com o telefone exposto, o usuário do app poderia receber chamadas indesejadas.

Saiba como funcionará o recurso de silenciar chamadas desconhecidas no Whatsapp

O uso da novidade será simples. O usuário deve acessar as Configurações do aplicativo, ir a aba Privacidade, tocar em Silenciar chamadas desconhecidas e lá selecionar a opção Bloqueio.

Ao ativar a ferramenta, sempre que um número desconhecido ligar, o usuário não receberá a chamada. O mensageiro apenas notifica o ocorrido de maneira silenciosa. As chamadas continuarão registradas na aba Chamadas.

