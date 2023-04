WhatsApp vai pedir para usuário verificar celular antigo antes de migrar conta para novo aparelho

A- A+

O WhatsApp anunciou novos recursos de segurança para proteger a conta de seus usuários. Entre as novidades estão a necessidade de, ao migrar a conta para outro celular, confirmar a mudança no telefone antigo. Outro ponto é a chegada de códigos de segurança automáticos, que permitem verificar automaticamente se a conexão com um contato é segura. Caso você não tenha mais o seu smartphone antigo, é possível receber um código de segurança via SMS, entre outros mecanismos.

Proteção de conta

O recurso de proteção de conta vai mudar um pouco a forma de transferir sua conta do WhatsApp para um novo dispositivo. A partir de agora, o mensageiro vai solicitar que o usuário confirme que deseja prosseguir com a mudança da conta de um celular para outro usando o dispositivo antigo, como uma verificação de segurança extra. Segundo a plataforma, o recurso pode alertar sobre uma tentativa não autorizada de transferir a conta para outro dispositivo.

Vale ressaltar que, quem não estiver mais em posse do aparelho anterior poderá fazer a autenticação pelos métodos tradicionais do aplicativo.

Verificação de dispositivo

Para prevenir que malwares enviem mensagens indesejadas para contatos do usuário, o WhatsApp adicionou mais verificações para autenticar a conta (sem que seja necessária nenhuma ação por parte do usuário) e proteger você caso seu dispositivo seja comprometido. Isso significa que a plataforma estará atenta em caso de invasão e bloqueará a conexão do invasor, enquanto permite que a vítima use sua conta do WhatsApp ininterruptamente.

Códigos de segurança automáticos

Outro ponto é a implementação de um recurso de segurança baseado em um processo chamado "Transparência essencial" que, de acordo com a empresa, permite verificar automaticamente se uma conexão é segura. Quando o usuário clica na aba Criptografia, ele consegue verificar imediatamente se a sua conversa pessoal é segura.

Vale ressaltar que a chegada dessas novidades na parte de segurança não exclui a necessidade de usar outras ferramentas disponíveis no aplicativo como a verificação de duas etapas e o uso de backups protegidos e criptografados.

