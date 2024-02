WhatsApp Web deverá lançar função de senha para restringir conversas 

A- A+

Poder contar com uma camada extra de proteção e privacidade nas conversas da versão web do WhatsApp deverá se tornar uma realidade em breve para os usuários. De acordo com o WABetaInfo, portal especializado no aplicativo de conversas, a versão para computadores deverá disponibilizar a restrição para os chats por meio de senha.

O código passará a ser exigido para a exibição de conversas que serão selecionadas para a aba restrita. Essa seleção deverá ser feita pelo celular. Já a senha é exclusiva para os chats e poderá ser criada pelo usuário.

Código será solicitado antes da exibição da conversa | Foto: Reprodução

Na imagem divulgada pelo WABetaInfo, é possível ver que o comando para a solicitação do código aparece já na abertura das conversas.

A camada extra de proteção deverá beneficiar especialmente os usuários que utilizam o WhatsApp em computadores compartilhados.

A função ainda está em desenvolvimento pela empresa. A expectativa é que ela seja liberada inicialmente para os usuários que utilizam a versão beta web. No entanto, ainda não tem data para que isso aconteça.



