WWDC 2023: Apple anuncia 'Vision Pro', seus novos óculos de realidade mista Dispositivo pode ser controlado com as mãos e com o olhar e mistura ambiente virtual com real

Um dos anúncios mais esperados da WWDC 2023 chegou. A Apple finalmente anunciou seus novos óculos de realidade mista Apple Vision Pro. O dispositivo foi deixado por último durante a apresentação em Cupertino, talvez para manter o público ainda mais ansioso para sua chegada e não decepcionou.

Com um visual que lembra óculos de esqui (como previam os rumores), o headset de realidade mista é controlado pelos olhos e pelas mãos do usuário, sem a necessidade de outros dispositivos para acessar aplicativos.

Parece que estamos vendo um lançamento futurístico. A apresentação da Apple mostra um dispositivo que acessa todos os seus aplicativos conhecidos, misturando realidade virtual, com realidade aumentada, ou seja, você pode acessar seu calendário do meio da sua sala, sem perder a perspectiva do ambiente.

"O Apple Vision Pro vai mudar a forma como a gente se comunica", disse Tim Cook, CEO, da empresa.

Novo Apple Vision Pro é anunciado pela Apple. Foto: Reprodução/Apple

Além de conseguir navegar entre aplicativos sem o uso de controles - como no Quest 3, da Meta - o novo headset da Apple permite acessar apps apenas com os olhos e um leve movimento de pinça com as mãos. O óculos de realidade mista ainda suporta acessórios Bluetooth, o que permite que o usuário conecte o Mac para usar dentro do sistema do headset.

As câmeras são voltadas para baixo, capturando as mãos, mesmo que elas estejam descansando.

Óculos de realidade virtual da Apple

Características

O Apple Vision Pro tem um display de vidro que contém cinco sensores, 12 câmeras, a tela e um hardware parece ser resfriado com um ventilador. Seu formato permite um ajuste mais confortável para diferentes formatos de rosto e tamanhos de cabeça e ele pode ser usado mesmo por pessoas que usam óculos de grau.

A bateria externa promete durar até duas horas, e o aparelho pode se conectar através de um “cabo tecido duplo” para ser carregado. Um destaque do anúncio é que a Apple promete que a tela será nítida reproduzindo, até mesmo, vídeos gravados em 4K.

Vision Pro

O sistema usa um M2, mas também inclui um novo chip chamado R1. Para tornar o uso mais confortável, o headset consegue mostrar os olhos do usuário usando um sistema chamado EyeSight, mas também pode escurecer o ambiente para aqueles momentos em que é preciso mais concentração. Por fim, ele também cria uma “persona” digital — um avatar hiperrealista — digitalizando o rosto do usuário.

O Vision Pro oferece suporte a FaceTime, Apple TV+ e Apple Arcade, o que promete deixar a experiência de entretenimento ainda mais impressionante e diversificada.

Preço e disponibilidade

Ele começará a ser vendido no início de 2024, por US$3.499, cerca de R$ 17.228, em conversão atual. A Apple afirmou que, por enquanto, o produto será disponibilizado apenas nos Estados Unidos, chegando a mais países no final do próximo ano.

Vision Pro

