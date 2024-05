A- A+

Xbox apresenta guia com ferramentas de segurança disponíveis para pais e responsáveis; confira Documento com dicas foi elaborado em parceria com a SaferNet Brasil e está disponível gratuitamente

Com o objetivo de tornar a presença de crianças e adolescentes no mundo dos games uma experiência mais segura, a Xbox Brasil disponibilizou um guia que traz informações sobre as “Ferramentas Xbox para Segurança em Videogames”.

Elaborado em conjunto com a SaferNet Brasil, organização que trabalha para promover a conscientização do uso da internet de maneira segura, o documento foi criado para apoiar pais e responsáveis, trazendo informações sobre segurança no ambiente digital.

O guia reúne dados sobre importantes ferramentas que podem ser utilizadas para aumentar a segurança das crianças e adolescentes durante os jogos. O manual lista ainda como configurar controles parentais que já estão disponíveis nas plataformas.

“É fundamental que os pais associem sempre as recomendações às suas próprias observações, para garantir o bem-estar da criança ou adolescente”, afirma a diretora da SaferNet Brasil, Juliana Cunha. “Acompanhando também seus hábitos de modo geral, e avaliando se o jovem tem uma vida ativa, amigos, boa qualidade de sono e bom desempenho escolar, por exemplo”.

Veja o guia de recomendações:

Ferramentas Xbox Para Segur... by Folha de Pernambuco

Além do guia, a Xbox Brasil também disponibiliza para os pais e responsáveis o aplicativo Xbox Family Settings, que pode ser baixado em smartphones Android ou iOS. Com ele, o pai ou responsável pode configurar ou ajustar de forma remota as definições estabelecidas para o console, incluindo tempo de tela ou pedidos de compras online.

Confira o tutorial para realizar a configuração:

