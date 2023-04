Xbox lança controle sustentável feito de CDs e partes de controles antigos

A- A+

Para celebrar o Dia da Terra - comemorado no dia 22 de abril - a Microsoft anunciou a pré-venda do seu novo controle para Xbox Remix Especial Edition. Um terço do acessório é feito de material reciclável, que inclui CDs antigos e partes de controles lançados pela empresa. Segundo a Xbox, o controle é feito de uma mistura de resina pós-consumo com Regrind, peças coloridas previamente moldadas e cores personalizadas em tons de terra com variações sutis, redemoinhos, marcações e texturas.

A Xbox explica que Regrind é o processo de reciclar mecanicamente as sobras do controle de Xbox One em uma matéria-prima que pode ser usada para criar parcialmente novos controles, mantendo a mesma durabilidade e desempenho daqueles feitos do zero. As resinas recicladas pós-consumo são incorporadas a partir de materiais recuperados, como tampas de faróis de carro, jarras plásticas de água e CDs.

Controle tem um terço de peças recicláveis. Foto: Xbox/Divulgação

Para deixar o item ainda mais sustentável, a empresa também optou por um conjunto de baterias recarregáveis, com o forma de diminuir o descarte do produto, usar menos plástico novos e reduzir o desperdício. O conjunto de bateria recarregável é incluso na caixa e permite jogar sem o uso de pilhas. Uma carga completa leva até 4 horas e dura 30 horas de duração da bateria por carga.

O Controle Xbox – Remix Edição Especial esta disponível no Brasil com o preço sugerido de R$ 899 e é compatível com Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11.

Veja também

FESTIVAL DE CAFÉ Recife Coffee: 33 cafeterias participam da oitava edição do festival; saiba quais