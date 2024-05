XDefiant: conheça os detalhes do game gratuito lançado pela Ubisoft nesta terça-feira (21)

A- A+

Responsável pelo desenvolvimento de títulos de sucesso como Assassin’s Creed e Far Cry, a Ubisoft lançou, nesta terça-feira (21), um novo game que está disponível gratuitamente para os jogadores. Batizando de XDefiant, o jogo em primeira pessoa traz uma competição de atiradores de arena que disputam pela vitória em partidas on-line de ritmo rápido.

Disponível para ser baixado neste link, o game pode ser jogado em PC, no PlayStation 5 e nos Xbox Series X|S.

Durante a pré-temporada iniciada nesta terça, os jogadores poderão contar com o conteúdo que foi incluído na sessão de teste do servidor. Estão disponíveis cinco diferentes facções, 14 mapas e cinco modos.

De acordo com a Ubisoft, após a pré-temporada de seis semanas, o game ganhará updates a cada três meses. Ao longo do período de um ano, o jogador poderá contar novas quatro facções, 12 armas e 12 mapas.

Apesar de estar disponível gratuitamente, o jogo também conta com conteúdo pago. Os pacotes, que variam entre R$ 99,99 e R$ 349,99, liberam cartões de jogador, pontos de experiência e vestimentas para os personagens, entre outros itens.

Três diferentes pacotes estão disponíveis | Foto: Ubisoft/Reprodução

No entanto, a Ubisoft destaca que todas as vantagens obtidas no pacote também podem ser desbloqueadas de forma gratuita pelos jogadores ao longo do game, reforçando que o XDefiant não se enquadra na categoria Pay to Win (pague para vencer).

Confira o trailer do XDefiant:

