Xiaomi anuncia chegada oficial da linha Redmi Note 12 ao Brasil; modelo Pro é destaque

Três celulares da linha Redmi Note 12, da Xiaomi, desembarcam oficialmente ao mercado brasileiro nesta quinta-feira (20). A empresa chinesa preparou a chegada dos modelos Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 Pro 5G, que devem tentar conquistar consumidores que procuram smartphones intermediários, com configurações mais robustas e por um bom custo-benefício. Pode-se destacar que todos os modelos têm tela AMOLED, com taxa de atualização de 120Hz, e uma bateria que promete manter os aparelhos mais de um dia longe do carregador.

Redmi Note 12 Pro. Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Segundo a marca, a proposta da Xiaomi é oferecer smartphones que não tenham diferenças abissais entre o modelo mais básico e um aparelho Pro de uma mesma linha. Por conta disso, é possível encontrar diversas semelhanças entre os três lançamentos, a começar pelo tamanho das telas, que tem 6,67 polegadas, mas que passa também por bateria, armazenamento, entre outras características.

"Mesmo o modelo mais normal ele tem esse sentimento de ser um smartphone de muita qualidade", afirma Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.

Para o executivo, o que vai fazer o consumidor bater o martelo entre um modelo mais básico da linha e sua versão Pro é o sensor da Sony IMX766, que está presente também no Xiaomi 12, um carro-chefe da chinesa, atualmente. "Nós pegamos esse sensor ótico, que tem uma captação de luz maior, melhorando o brilho e a resolução e trouxemos ele para o Redmi Note 12 Pro. Você tem um smartphone na linha intermediária com um sensor de câmera premium", aponta Thiago.

Redmi 12 e Redmi 12 Pro

Os três aparelhos contam com tela de 6,67 polegadas, AMOLED, FHD+ com taxa de atualização de 120Hz, ideal para quem gosta de jogar no celular, mas também para dar mais fluidez no uso de aplicativos.

O jogo triplo de câmeras é aparece nos três celulares, mas com algumas diferenças. A versão do Redmi Note 12 4G traz a principal de 50 MP e a câmera de selfie com 13 MP. O modelo do celular 5G tem uma pequena queda na principal, com 48 MP e 13 MP na selfie e a versão Pro retoma os 50 MP da principal, mas com 16 MP reservados para a câmera frontal. A versão do Redmi Note 12 Pro também raz, além das ferramentas citadas pelo executivo, uma maior estabilização das imagens e fotos noturnas mais nítidas, em comparação aos seus irmãos menores.

A ficha técnica traz o processador Snapdragon 685 da Qualcomm para o Redmi 12, Snapdragon 4 Geração 1, no modelo 5G e MediaTek Dimensity 1080 para a versão Pro da linha. O celular 4G da linha traz memória RAM de 4GB e 128 GB de armazenamento, já a versão 5G pode ser encontrado na versão 8GB de RAM com 256 GB. No modelo Pro o padrão do aparelho é de 8GB de RAM com 256 GB de armazenamento.

Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Preço e disponibilidade

Os novos celulares da Xiaomi estão disponíveis no mercado a partir desta quinta-feira (12), no site oficial da marca e em varejistas parceiras. Eles serão vendidos com preço sugerido de R$ 2.449,99 para o Redmi 12 4G, R$ 2.999,99 o Redmi 12 5G e R$ 3.699,99, o Redmi 12 Pro 5G.

