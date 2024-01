A- A+

Xiaomi anuncia data de lançamento do Poco X6; smartphone estará disponível no dia 11 de janeiro Novo modelo será disponibilizado em conjunto com a versão Pro

Integrante da nova linha da Xiaomi, o Poco X6 será lançado no dia 11 de janeiro. A informação foi confirmada pela empresa nesta terça-feira (2) durante anúncio global da nova série de smartphones, que será completada pelo Poco X6 Pro.

Com poucos detalhes confirmados, o Poco X6 teve uma foto divulgada pela loja indiana Flipkart, que será responsável pela comercialização do celular. Na imagem, é possível notar que o smartphone será equipado com três câmeras traseiras.

O X6 deverá ser lançado como uma nova versão Redmi Note 13 Pro, modelo premium da Xiaomi que também chega ao mercado global neste mês. Dessa forma, o celular será equipado com uma tela de 6,67 polegadas e processador Snapdragon 7s Gen 2.

O diferencial do X6 fica por conta da terceira câmera traseira, que ainda não teve a capacidade revelada. Já o X6 Pro será um relançamento do Redmi K70E, que foi disponibilizado aos compradores em novembro de 2023.

O processador do K70E, um chip Dimensity 8300 Ultra, também estará presente no modelo Pro da linha X6. No entanto a capacidade de processamento do celular deverá ser potencializada com relação ao modelo anterior, ganhando um aumento na memória RAM e no armazenamento.

Outros detalhes sobre os smartphones, que ainda não tiveram os valores confirmados, deverão ser divulgados em breve pela fabricante chinesa. No Brasil, ainda não há perspectiva para o lançamento.

Veja também

futebol Grêmio tentou Di María, mas jogador rejeitou o Brasil: 'na América do Sul, só o Rosario Central'