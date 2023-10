Xiaomi apresenta detalhes do novo Xiaomi 14; smartphone também terá versão Pro 

A- A+

Adotando um design industrial, o novo Xiaomi 14 foi apresentado nesta quinta-feira (26), durante o evento da empresa em Pequim, na China. Disponível nas cores verde jade, preto, branco e rosa snow mountain, o smartphone, que ainda não teve a data de lançamento global confirmada, tem uma moldura ultrafina e o novo chip Snapdragon 8 Gen 3.

Projetado para oferecer uma boa qualidade de vídeo, o Xiaomi 14 conta com uma tela que utiliza material emissor de luz C8 com brilho máximo de 3.000 nits, o mais alto da indústria. De acordo com a Xiaomi, a tecnologia garante que a exibição permaneça nítida até mesmo sob luz solar direta.

Outro diferencial está na presença do novo sensor de imagem Light Fusion 900 e das lentes ópticas Leica Summilux. O smartphone conta com uma abertura ƒ/1.6 na câmera principal, resolução de 50MP na câmera ultra grande angular e lente telefoto flutuante de 75mm, capaz de suportar uma distância de foco que vai de 10cm ao infinito.

Celular terá lentes ópticas Leica Summilux | Foto: Divulgação/Xiaomi

No áudio, o Xiaomi 14 está equipado com quatro microfones alto-falantes estéreo com Dolby Atmos. A bateria do Xiaomi 14 é de alta densidade, com capacidade de 4610mAh, um chipset de carregamento Xiaomi Surge P2 e um chipset de gestão de bateria que garante o carregamento rápido.

O smartphone também estará disponível na versão Pro, com ceramic glass. O painel de exibição permite que a tela tenha uma resistência a quedas 10 vezes maior.

Já o display da versão Pro, com 6,7 polegadas, tem a forma de exibição reduzida com o modelo All Around Liquid Display, que se curva para baixo, proporcionando a sensação suave de uma borda curva e evitando problemas como a distorção da tela, imprecisões de cores e toques acidentais e problemas de confiabilidade.

A bateria conta com uma capacidade aumentada de 4880mAh, dois chipsets de carregamento Xiaomi Surge P2 e um chipset de gerenciamento de bateria Xiaomi Surge G1.

