Xiaomi realiza lançamento global do POCO C65 Celular ganhou modificações na memória RAM e no armazenamento interno

Smartphone de entrada da Xiaomi, o POCO ganhou uma nova versão, apresentada nesta segunda-feira (6). Batizado de C65, o celular representa uma atualização do modelo C55, que foi lançado em fevereiro deste ano. Com uma tela de 6,74 polegadas e resolução HD+, o smartphone, que ainda não tem data para chegar ao mercado brasileiro, estará disponível em três cores.

De acordo com a Xiaomi, o C65 terá a certificação TÜV Low Blue Light, que deverá garantir o uso da tela sem causar cansaço visual. Assim como a versão anterior, o POCO C65 terá o processador MediaTek Helio G85 e Android 13.

Tela contará com 6,74 polegadas e resolução HD+ | Foto: Divulgação/POCO

Uma das principais mudanças está na memória RAM do C65, que passa a ser disponibilizada nas versões de 6GB ou 8GB, enquanto o C55 conta com RAM de 4GB. Outra modificação é no armazenamento interno, que ganha a capacidade de 128GB ou 256GB. Já o display terá a taxa de atualização de 90 Hz.

Nas câmeras, o C65 ganha um upgrade na frontal, que sai de 5MP para 8MP. Nas câmeras traseiras, o sensor principal mantém a lente principal de 50MP em conjunto com um sensor macro de 2MP e uma lente auxiliar, que, de acordo com a Xiaomi, funcionaria como uma “terceira câmera”.

A bateria segue com a capacidade de 5.000 mAh, prometendo suportar até 23 horas de streaming de vídeo. Enquanto o carregamento rápido sai de 10W para 18W.

No exterior, o smartphone já está disponível e pode ser encontrado por até US$ 149. O preço é equivalente a R$ 730, sem incluir a cobrança de impostos que deverão ser acrescidos no valor final do celular no Brasil.

