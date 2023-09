Xiaomi, Samsung ou Apple? Quais são os 20 celulares mais procurados pelos brasileiros?

A- A+

Xiaomi, Samsung e Apple, as três fabricantes dominaram as buscas por modelos de celular durante o mês de agosto. É o que aponta pesquisa feita pelo site BuscaPé, um dos principais sites comparadores de produtos do Brasil. O modelo que conquistou o primeiro lugar no coração dos consumidores foi o smartphone da Xiaomi Redmi Note 12S, com preços que variam entre R$ 1.329 e R$ 1.455. Em segundo lugar, ficou o Galaxy A54 5G, da Samsung, com menor preço encontrado de R$ 1.698.

A Samsung, inclusive, possui nove modelos entre os 20 celulares mais buscados no período, com destaque para os topos de linha Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra, que já passou pelo blog de Tecnologia e Games. Ainda no ranking, os celulares da Apple começam a aparecer a partir do quarto lugar, com o iPhone 13, lançado em 2021, como o mais procurado.

Confira a lista completa abaixo

Produto Menor preço Maior preço Xiaomi Redmi Note 12S 8GB R$ 1.329,00 R$ 1.455,00 Samsung Galaxy A54 5G R$ 1.698,00 R$ 1.898,00 Xiaomi Pocophone Poco X5 5G R$ 1.493,00 R$ 1.598,00 Apple iPhone 13 R$ 4.046,00 R$ 4.432,00 Samsung Galaxy S22 5G R$ 2.339,00 R$ 2.901,00 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G R$ 2.733,00 R$ 4.404,00 Xiaomi Redmi 12C R$ 705,00 R$ 840,00 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G R$ 1.815,00 R$ 2.396,00 Xiaomi Redmi Note 12 R$ 956,00 R$ 1.212,00 Samsung Galaxy A34 5G R$ 1.399,00 R$ 1.604,00 Xiaomi Redmi Note 12 R$ 1.049,00 R$ 1.317,00 Samsung Galaxy S21 FE 5G R$ 1.859,00 R$ 2.398,00 Apple iPhone 14 R$ 4.822,00 R$ 5.225,00 Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G R$ 1.749,00 R$ 2.035,00 Xiaomi Redmi 12 R$ 928,00 R$ 1.025,00 Apple iPhone 11 R$ 2.336,00 R$ 3.055,00 Samsung Galaxy A14 5G R$ 825,00 R$ 989,00 Samsung Galaxy M54 5G R$ 1.439,00 R$ 1.873,00 Samsung Galaxy A14 R$ 723,00 R$ 854,00 Samsung Galaxy S23 5G R$ 3.599,00 R$ 4.093,00

