YouTube quer usar Inteligência Artificial para facilitar a criação de vídeos na plataforma

O Google anunciou, nesta quinta-feira (21), novidades que devem chegar ao YouTube nos próximos dias. Em transmissão diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, a gigante da internet mostrou soluções que usam Inteligência Artificial (IA) para facilitar a criação de vídeos na plataforma. Entre os anúncios, está uma tela criada por IA generativa para servir de plano de fundo em vídeos do Shorts - parte da plataforma reservada para vídeos curtos e na vertical - e a polêmica dublagem dos vídeos, que deve substituir a voz original ao traduzir para outro idioma usando a tecnologia.

Tela Fantástica é uma das ferramentas que usa IA generativa para criar um plano de fundo em vídeos do Shorts. Foto: YouTube/Reprodução

Confira os anúncios:

Tela Fantástica: um novo recurso de IA generativa em fase experimental, que vai permitir aos criadores adicionar vídeos ou imagens de fundo - como chroma key - gerados pela tecnologia. A ideia do YouTube é que o usuário possa usar um prompt, ou seja, escrever o que deseja na ferramenta, para que ela possa criar o fundo escolhido. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para o Shorts.

YouTube Create: um novo app de edição mobile. Segundo o YouTube, o app oferece ferramentas de edição de vídeo, incluindo recursos de corte e narração, legendas automáticas, acesso a uma biblioteca de filtros, efeitos, transições e músicas isentas de royalties. Talvez o maior apelo da ferramente seja, justamente, o acesso à biblioteca do YouTube, com os criadores podendo editar os vídeos e lançá-los na plataforma sem medo de sofrerem os famosos strikes por direitos autorais.

O aplicativo também inclui tecnologia de sincronização de batidas para facilitar as edições, que poderão ser feitas em vídeos curtos (para o Shorts) ou longos, tradicionais na plataforma. Atualmente o recurso se encontra em fase beta, apenas para celulares Android em mercados selecionados, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Indonésia, Índia, Coreia e Singapura, sem data para chegar ao Brasil. O YouTube Create é gratuito.

Durante a transmissão dos anúncios, o CEO do YouTube, Neal Mohan, disse:

“Hoje compartilhamos novas atualizações que ajudarão criadores e artistas a ultrapassar os limites da expressão criativa - simplificando coisas difíceis e tornando sonhos impossíveis, possíveis. Facilitar a criação de conteúdo para os criadores de qualquer lugar é fundamental para o compromisso do YouTube de colocar o poder criativo nas mãos de bilhões de pessoas. Hoje é o início de uma nova era da criatividade. Mal podemos esperar para ver o que nossa incrível comunidade de criadores e artistas fará no YouTube.”

Outros recursos

Ainda entre os anúncios do YouTube, a empresa revelou que está trazendo a Aloud, uma ferramenta de dublagem que utiliza IA no YouTube para que os criadores possam alcançar novos públicos de outros idiomas. Para dar certo, o criador de conteúdo precisará revisar um texto criado a partir de suas falas no vídeo, para que ele seja traduzido para outras línguas de forma precisa. A função está atualmente disponível para alguns criadores e está sendo testada em inglês, português e espanhol, em previsão de chegar por aqui.

Get Inspiration é uma ferramenta na parte de analitycs para inspirar ideias aos criadores de conteúdo. Ela deve chegar no próximo ano ao YouTube Studio e usa IA generativa para gerar ideias de vídeos e rascunhar esboços para ajudar os criadores a fazerem brainstorming. As ideias serão personalizadas para cada canal e baseadas no que o público que é inscrito já está assistindo e tem interesse.

Também em 2024, a busca assistida no Creator Music vai facilitar aos criadores encontrarem uma trilha sonora para seus vídeos. Eles poderão realizar uma pesquisa por algum tema, e a IA sugerirár músicas isentas de royalties que se encaixem no perfil do vídeo. Atualmente, o Creator Music está disponível nos Estados Unidos e "esperamos expandir para outros mercados o mais rápido possível", disse o CEO.

Segundo o YouTube, testes com versões iniciais de ferramentas baseadas em IA no YouTube Studio geraram 70% de aprovação entre os entrevistados - eles disseram que isso os ajudou a desenvolver e testar ideias para vídeos.

