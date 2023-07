A- A+

Zuckerberg, CEO da Meta, posta foto com campeões do UFC em possível provocação a Musk, do Twitter Bilionário publicou o registro ao lado dos campeões de UFC Israel Adesanya e Alexander Volkanovski

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, postou uma foto em suas redes sociais, que pode ser lida como uma provocação ao dono do Twitter, Elon Musk. O bilionário, dono das redes sociais Instagram, Facebook, WhatsApp e do recém-lançado Threads, publicou um registro ao lado de Israel Adesanya, campeão dos médios do UFC, e de Alexander Volkanovski, detentor do cinturão da entidade na categoria peso pena.

Na foto, Zuckerberg aparece sem camisa no Instagram, mostrando ao mundo que está com o físico definido para encarar a luta com Musk. A publicação foi feita por Adesanya, que além de marcar os companheiros de pose, escreveu na legenda "No fugazi with Mark. This is Serious Business" ("Sem pala com o Mark. Esse é um negócio sério", em tradução livre).

Para quem não está por dentro do imbróglio envolvendo os dois bilionários, no mês passado, Musk desafiou o CEO da Meta para uma luta e recebeu como resposta um tweet de Zuckerberg pedindo o local do encontro. O motivo da afronta do dono do Twitter foi o lançamento do Threads, aplicativo lançado pela empresa de Zuckerberg, que traz funções semelhantes à rede social comprada por Musk, uma vez que também se trata de um microblog, nos moldes do passarinho azul.

O que começou como uma brincadeira parece ter escalonado para uma luta de verdade, e rumores indicam que os bilionários estão negociando com Dana White, dono da franquia UFC, para que a luta aconteça de verdade. Vale ressaltar que Mark Zuckerberg, de 39 anos, treina jiu-jítsu e já chegou a ganhar medalhas em campeonatos por seu desempenho no tatame. Já Musk, de 59 anos, não tem experiência com lutas, mas disse que começaria a treinar jiu-jítsu caso o confronto fosse confirmado.

