A educação como poder de transformação é um dos principais propósitos da Natura

Nesta semana, o apresentador de TV, Luciano Huck (https://www.instagram.com/lucianohuck/), foi visto em Gravatá e em Caruaru. Para quem não sabe o que ele veio fazer por aqui, o artista fez uma surpresa ao professor Vitor Arruda (https://www.instagram.com/vitorarruda7498/), bacharel em comunicação social, letrólogo e professor de matemática, que trabalha em escola da zona rural e faz parte do Projeto Crer Para Ver, desenvolvido pela Natura (https://www.instagram.com/institutonaturaoficial/).

Crer Para Ver

Luciano veio gravar edição do Domingão que vai ao ar no próximo dia 15 e que vai mostrar a história do professor Vitor Arruda, um dos 2,7 milhões de brasileiros beneficiados pelo programa. “O Ensino Médio Integral me possibilitou ocupar espaços que, por muito tempo, não foram pensados para um filho de uma empregada doméstica e agricultora”, diz Vitor.

Educação pública

O exemplo servirá de inspiração para uma grande mobilização pela educação pública brasileira, liderada pela Natura. A ideia do projeto ē mudar histórias, cujo direito à educação é negligenciado e engolido pela necessidade. “A escola me fez enxergar que, independentemente do caminho que eu siga, de pa- deiro ou médico, deve ser uma escolha minha, e “não a opção que sobrar”, complementa.

Sem fins lucrativos

Crer Para Ver é um projeto sem fins lucrativos da Natura que movimenta uma rede inteira em prol da educação. Ē uma linha não cosmética da marca comercializada pelos consultores de Beleza Natura. Os recursos arrecadados são destinados a iniciativas para a educação pública e para a educação das Consultoras de Beleza Natura no Brasil.

Vídeo

Quer saber mais sobre Vitor, a educação pública brasileira e o Crer para Ver? Assiste esse vídeo que é completíssimo, cheio de curiosidades, inclusive sobre a educação no Recife: https://youtube.com/@institutonatura?si=qfXYxlSHox8E93xF.

Cultura

Aliás, a empresa traz lá de cima o exemplo em acreditar no poder transformador da educação. O vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, Agenor Leão nasceu em Santa Bárbara, no Sertão da Bahia, na Zona Rural, onde andava 6km a pé até a escola. Saiu de casa aos 13 anos em busca de uma melhor educação.

Exemplo

Graduado em Processamento de Dados na UFBA e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e em Gestão de Pessoas pela USP, Agenor trabalhou fora do país e ao voltar para o Brasil atuou em uma empresa de telefonia. Está na Natura desde 2012. Em 2022, assumiu como vice-presidente de Negócios da empresa no Brasil.

Transformar vidas

“Meu sonho de transformar o mundo começa pela educação, passa também por gerar oportunidades pra estas milhares de mulheres que acreditam na gente”, comenta Agenor.

Instituto Natura



A atuação global do Instituto Natura segue três grandes pilares: apoio à implementação de políticas públicas de educação; articulação das agendas prioritárias da educação; e a educação para as Consultoras de Beleza Natura.

Coletivo

Com uma visão integrada e um esforço coletivo, este trabalho da Natura é realizado em conjunto com organizações do terceiro setor e com o poder público, na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

Na nossa terrinha

No Recife, em 2022, a Natura iniciou um apoio para uma nova concepção de ensino para os anos finais do Ensino Fundamental. Além disso, por aqui, também no último ano, fortaleceu a agenda de tecnologia, apoiando o desenvolvimento das competências digitais de professores e gestores escolares.

ESG

Por falar na Natura, a empresa foi eleita a melhor companhia no setor Indústria Farmacêutica e Cosméticos na 12ª edição do anuário Época NEGÓCIOS 360º. O anuário ESG Época escolheu as 30 melhores empresas do Brasil em 2023.

As melhores

O trabalho é elaborado a partir de um extenso levantamento de dados produzido ao longo de oito meses. A pesquisa avaliou 410 empresas, divididas em 24 setores e que se destacaram nos seis principais desafios que se impõem às organizações: inovação, visão de futuro, ESG/socioambiental, ESG/governança, pessoas e desempenho financeiro.

Próxima edição

Já tivemos acesso a todo o conteúdo, mas tudo isso será tema para a nossa próxima coluna. O Anuário está disponível no Globo Mais e a partir do dia 11 nas bancas de todo o Brasil.

Bienal do Livro

O Centro de Convenções de Pernambuco recebe até o próximo domingo a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (https://www.instagram.com/bienalpe/), terceiro maior do Brasil e a principal referência para o setor editorial no Norte e Nordeste.

Leitura

Sob o tema "Fome de quê? Você é o que você lê!”, a XIV Bienal PE traz à tona discussões sobre a fome em suas diversas facetas, indo além da necessidade de alimentação para explorar os anseios e desejos que permeiam o ser humano. Este ano, o encontro presta homenagem a dois pernambucanos de destaque em suas áreas: Josué de Castro (in memoriam) e Lia de Itamaracá (https://www.instagram.com/liadeitamaracaoficial/).

Programação

Além da tradicional feira de livros, o público poderá conferir, diariamente, uma extensa programação, o que inclui rodas de diálogo, lançamento de livros, apresentações culturais e encontro com temas diversos.

PcD

Para destacar a importância da inclusão e da diversidade, a Bienal PE conta com ações voltadas à acessibilidade, como visitas guiadas com audiodescrição nos dias 11, 12 e 15 de outubro, das 13h às 17h; programa virtual com interpretação em libras; parte da programação presencial com interpretação em livras; cadeiras de rodas disponíveis; gratuidade para pessoas com deficiência mais acompanhante e falante em libras na recepção do evento.

Comunidades

Entre os destaques da programação, destacamos a banda e grupo de dança do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac), que se apresenta no Palco Sesc Além das Letras na segunda-feira (9) às 14h. A instituição, sem fins lucrativos, foi criada por três amigos para assistir meninos e meninas com deficiências variadas, vindos de comunidades.

Influencer

Já na quarta-feira (11), às 15h, o evento recebe Lorrane Silva (https://www.instagram.com/_pequenalo/) ou, como é mais conhecida, Pequena Lo, uma ativista pelo direito das pessoas com deficiência, psicóloga, apresentadora, humorista e uma das maiores influenciadoras do cenário atual. Ela estará presente no Palco Sesc Além das Letras para uma conversa que tem como tema “Na dúvida, escolha ser feliz”. A mediação do papo fica por conta do ator e jornalista, Antognniony Rodrigues (https://www.instagram.com/antognniony/).

Sororidade

No dia anterior, tem outro encontro imperdível, o lançamente do livro, "Uma sobe e puxa a outra", com a presença das autoras Ana Addobbati (https://www.instagram.com/anadalivre/), Luciana Lange e Fabiana Raulino. Será 15h.

Cinéfilos

Além do tema, sororidade e mulheres, que AMAMOS, outro assunto que vira e mexe tratamos por aqui, na Aurora, o cinema, também ganha espaço na Bienal. No dia 15 de outubro, duas atividades ligadas ao audiovisual brilham na programação. Às 16h, o Espaço Diálogos homenageará os Irmãos Evento, Joel e Abrahão Datz, que ganharam fama no Recife por penetrarem, sem ser convidados, nos eventos mais exclusivos da sociedade.

Audiovisual

Um documentário sobre a trajetória da dupla está sendo produzido. Participam da mesa o antropólogo Renato Athias, Guilherme Zaicaner e Amanda Nascimento, respectivamente, produtor geral e diretora do filme “A Vida Evento”.

Entrada

Os ingressos para a XIV Bienal PE estão à venda e podem ser adquiridos através do Sympla (http://www.sympla.com.br/produtor/bienalpe). Saiba mais em https://bienalpernambuco.com/@bienalpe.





