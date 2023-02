A- A+

Avon lança nova linha de produtos com foco voltado para a Diversidade Racial Influencers pernambucanas foram as primeiras no Brasil a conhecerem de perto as novidades

Ciente do que representa a força da mulher nordestina, a Avon (https://www.instagram.com/avonbrasil/) escolheu o Recife para ser a primeira praça para o lançamento dos batons da linha Ultra. As novidades são mais do que 'simplesmente' novas cores, na verdade, reforçam o Compromisso Antirracista da marca.

Diversidade

Para a campanha, foi realizado um shooting macro de bocas com mais de 20 modelos, para que todos os batons fossem clicados em ao menos um tom de pele por grupo (100, 200, 300, 400 e 500) com testes de mais de 65 cores diferentes de batons. Dessa forma, a marca garante diversidade e representatividade.

Democracia racial

A partir desta campanha, as consumidoras terão uma nova experiência de compra. “Na revista Avon, teremos ao menos uma foto do produto aplicado em uma modelo de pele negra. No nosso e-commerce, essa representatividade será ainda maior. Ou seja, teremos várias bocas para a nossa consumidora se identificar”, explica Andrea Echeverri (foto abaixo), Diretora de Maquiagem Avon Color Brasil.

Cores

Segundo ela, a partir de uma pesquisa qualitativa contratada pela Avon para entender os hábitos do consumidor, ficou claro que a cor é o critério de compra número 1, acima de itens como acabamento ou preço. Com isso, as páginas de batons Ultras da icônica revista Avon foram reformuladas e passaram a ser separadas por cores, o que facilita a identificação. Tudo isso para que cada mulher saiba como a cor de um mesmo batom vai ficar na sua boca, que é diferente da minha, por exemplo. É o que podemos chamar de democracia racial.

Aliás

Nos últimos anos, a Avon vem concentrando novos esforços para melhorar sua oferta de tonalidades de maquiagem. Em 2020, a marca conduziu um estudo sobre representatividade e diversidade de pele negra, chamado de Black Paper, investigando os tons de pele de mais de 1.000 mulheres, de norte a sul do Brasil. Como resultado desse trabalho, a marca reformulou seu portfólio de maquiagens voltado ao público negro.Essa longa jornada culminou na nova paleta de cores para pós, bases e corretivos da Avon.

Escola Madre

Para escolher as cores dos batons que atendem a todos os tons da mulher brasileira, a Avon passou por uma consultoria com a Escola Madre (https://www.instagram.com/escolamadre/) - dos institutos de ensino de Beleza mais importantes do Brasil. Para assessoria feita a partir de um Workshop Técnico, as meninas da Escola Madre usaram a colorimetria como recurso - não como uma restrição - mas como um leque de opções para ativarmos nossos diversos moods. Sabe aquela máxima de que cada dia acordamos uma ‘Aurora’ diferente com caminhos e possibilidades diversas? É isso! Afinal, cada vez mais sabemos que somos muitas em uma só.

Workshop UltraColor

Durante a tarde desta segunda-feira (13), Simone Barcelos (https://www.instagram.com/simonebarcelos/), Dani Castro (https://www.instagram.com/makeupdanicastro/) e Cíntia Castro (https://www.instagram.com/cintiafonsecamua), da Escola Madre, deram uma aulinha-show para as convidadas do lançamento. O trio expert mostrou na prática como esses tons impactam no visagismo geral do rosto. Através das nossas características físicas, observamos qual a temperatura da nossa pele, se quente ou fria.

Colorimetria

Em seguida, passamos por um teste (com foto em preto e branco) para sabermos qual contraste da nossa pele, se baixo, médio ou alto. Depois - juntas - estudamos o melhor tom de nude e colorido para cada uma. O resultado foi incrível! Quem já fez a técnica de colorimetria para os looks, por exemplo, sabe do que estamos falando. É um recurso que depois de conhecido, é difícil viver sem.

Personalidade

No entanto, temos que lembrar que a colorimetria ajuda a harmonizar, mas - logicamente - cada uma escolhe as cores levando em conta sua personalidade. Em resumo, temos que observar a cor da pele, temperatura, contraste e - principalmente - a “psicologia” de cada uma.

Opções

Na revista, vamos encontrar os estilos: romântica com os tons em malvas, moderna com os roxos, animada com os rosas, poderosa com os vermelhos e elegante com os nudes. Entre as texturas, as opções são o matte, que é 100% matte e com FPS 15; o semi matte, que traz visual aveludado e hidratação com manteiga de karité; o cremoso, que conta com vitamina E e FPS 15; e o gloss, com pigmentos reflexivos e FPS 10.

Influencers

O encontro com as influenciadoras no Recife rolou no Restaurante Mingus. Estavam por lá, https://www.instagram.com/garotaminimal/; https://www.instagram.com/thalianepereira/; https://www.instagram.com/soutipo4/; https://www.instagram.com/dinizcami/; https://www.instagram.com/lilla.marinho/; https://www.instagram.com/omundodagringa/; além das jornalistas https://www.instagram.com/wanandrade/ e https://www.instagram.com/mimartins/ , do https://www.instagram.com/blogsocial1/. Hoje (14) será a vez das influenciadoras convidadas de São Paulo conhecerem as novidades, desta vez no Café Zinn, na Hadock Lobo.

Comprinhas

A nova linha pode ser visualizada através do link https://www.avon.com.br/encontre-representante-avon. Os produtos também estão disponíveis para compra no e-commerce da Avon (https://www.avon.com.br).

