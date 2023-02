“Dear, Edward”, da AppleTV+, tem ator de 14 anos com forte vocação ao drama

A- A+

Podemos listar diversos filmes e séries que usaram o luto como combustível na criação de histórias fictícias e adaptações de casos reais. Recentemente, vimos a minissérie nacional “Todo Dia a Mesma Noite” reviver a tragédia da Boate Kiss em 2013. Na AppleTV+, “Dear, Edward” introduziu sua trama da mesma maneira: mostrando pessoas vivendo suas vidas enquanto membros de suas famílias embarcavam no voo que estaria fadado a cair.

Baseado no romance de Ann Napolitano, o programa toca em um ponto delicado para qualquer telespectador, a perda dos que vão e o peso de seguir com a vida para os que ficam. No enredo de “Dear, Edward”, centenas de pessoas morreram, mas um pouco de sorte somado a uma coincidência faz com que Edward, um menino de 12 anos, seja o único sobrevivente.

Elenco mirim brilha

O britânico Colin O’brien, de 14 anos, interpreta o menino. Apesar de a produção contar com um bom elenco, o jovem é quem dita o ritmo da série. O personagem é complexo, o mundo espera que ele seja um milagre, “o menino que sobreviveu”, mas é uma criança que até poucas horas atrás tinha sua família como base de tudo. Ao mesmo tempo em que ele tenta entender o que aconteceu, viver é relembrar dos que não estão mais ali.

Depois que seu personagem perde os pais e o irmão mais velho no acidente, resta a ele ser criado pela tia Lacey, interpretada por Taylor Schilling (Orange Is The New Black). Ela tentou, por nove anos, ter um bebê. Agora, precisa processar o luto da irmã enquanto aprende a criar uma criança traumatizada. De todo o elenco, a dor que Schilling interpreta em cena é a mais potente, sua dinâmica com O’brien é o carro-chefe do programa.

Também merece menção a atriz mirim Eva Ariel, que interpreta a Shay na série. Antes disso, ela viveu a tímida Sofia em “Grey’s Anatomy”, filha de Arizona Robbins (Jessica Capshaw) e Callie Torres (Sara Ramírez). Em “Dear, Edward”, Ariel está crescida e ganha muito mais destaque. Sua personagem Shay é vizinha da tia de Edward, com quem o garoto passa a conviver pós-acidente. Todo o arco é promissor e carrega o maior peso da narrativa.

Por outro lado, a atriz Connie Britton (American Horror Story) entrega uma atuação boa, mas não surpreendente. Ela vive Dee Dee, que perdeu o marido na queda do avião. Sua personagem remete a outros trabalhos da atriz, como a Abby de “9-1-1” e Debra de “Dirty John”. Todas são mulheres ricas que soa com ligeira superficialidade.

Diante do enredo de pesar que “Dear, Edward” cria, sua personagem, pelo menos no primeiro episódio, fica destoante de todo o resto. É um alívio cômico que não casa com com a totalidade do primeiro episódio e, alternado com as grandes cenas de Schilling e O’brien, causa estranheza.

Contudo, na medida de que a série avança, o equilíbrio entre o drama e a comédia se estabelece, dando oportunidade para que Dee Dee se encaixe no todo. “Dear Edward” é um exercício de empatia e reflete a pluralidade das dores de cada um. Algo muito parecido com o que acompanhamos em “This Is Us”.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

