“Enxame”: sátira de Donald Glover abre debate sobre fanatismo com ótimo elenco

Em fevereiro, a cantora Rihanna, que não subia aos palcos há sete anos, retornou trazendo seus principais hits no show do intervalo do Super Bowl. Nas redes sociais, como de costume, houve o que chamamos de “rinha de diva pop”, quando fãs defendem seus ídolos a todo custo. Na ocasião, a discussão girava em torno da performance e de qual das cantoras havia entregado a melhor apresentação – Lady Gaga, Katy Perry, Shakira e Beyoncé foram alguns nomes citados. Esta última, recentemente, foi inspiração da série “Enxame”, que leva essa discussão ao extremo com uma protagonista que mata quem discordar que a sua diva pop é a melhor. Spoilers a seguir.

“Quem é sua artista favorita?”

Criada por Donald Glover e Janine Nabers, "Enxame" tem como protagonista a jovem Dre (Dominique Fishback) e sua obsessão pela cantora pop Na'Jah (Nirine S. Brown). À primeira vista, Dre aparenta ser uma fã comum que defende sua cantora favorita nas redes sociais e faz divida no cartão de crédito para comprar ingressos de shows da artista. Mas após uma tragédia envolvendo sua irmã Marissa (Chloe Bailey), sua obsessão passa dos limites.

Dre passa a stalkear pessoas que criticam Na’Jah. “Quem é sua artista favorita?”, pergunta a personagem pessoalmente quando tem oportunidade. Depois, ela faz comparações argumentando que sua “ídola” tem 27 Grammy’s e, por isso, é superior a qualquer artista. Assim, ela segue numa matança desenfreada.

Referências

É inegável que “Enxame” tem como base o fandom (grupo de fãs) da cantora Beyoncé. Para quem, por acaso, não está inserido no contexto, o nome artístico faz alusão às abelhas – “Bee”, no inglês. O próprio título do programa tem o conjunto de abelhas como definição. Vale lembrar que Beyhive, nome pelo qual se identifica quem é fã da cantora, é uma adaptação de “beehive”, ou seja, “colméia”, na tradução.

Dentro do universo da série, os fanáticos de Na’Jah são conhecidos como abelhas assassinas. Contudo, engana-se quem lê a sinopse e pensa que a produção possa ser uma crítica a Beyoncé. Apesar das referências e escolhas criativas, a narrativa, sim, usa como exemplo a cantora, mas para falar da violência e da intolerância de extremistas que se mascaram na definição de “fã” para cometer crimes.

Se tirássemos as referências e inserimos, por exemplo, elementos dos Little Monsters (fãs da cantora Lady Gaga), a mensagem da série será a mesma.

Sátira e a sociedade atual

A série “Enxame” é violenta e engraçada na mesma medida. Pelo cuidado de um tom não sobrepor o outro, os episódios de trinta a quarenta minutos passam rápido e causam impacto. Somado a isso estão as questões raciais e a crítica ao ódio gratuito que é dito na internet. Nesse ponto, o comando de Donald Glover é certeiro, algo parecido com seu trabalho em “Atlanta”.

A certa altura da série, quando questionado pela protagonista sobre os comentários maldosos que deixou no perfil da Na’Jah, uma vítima em potencial afirma que nem lembrava o que tinha escrito na postagem, reiterando que muitos só replicam o ódio pelo ódio.

Elenco e trilha sonora

O elenco inteiro brilha, comandado pelo trabalho preciso de Dominique Fishback como uma jovem serial killer. A cantora Billie Eilish faz sua primeira participação como atriz, mas é esquecível quando temos outro grupo de personagens no enredo, as dançarinas de uma boate local que embora não tenha destaque, faz os minutos em cena valer a pena.

Outro ponto positivo é a trilha sonora, composta originalmente para a série. A sonoplastia também cria momentos de tensão interessantes quando a protagonista é levada ao limite no mesmo momento em que o som de abelhas se aproxima.

No mais, “Enxame” é uma ótima sátira com toques de suspense psicológico e thriller. Não será surpresa se vermos a produção indicada nas premiações do segundo semestre. Veja o trailer:

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

