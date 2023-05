A- A+

Greve dos roteiristas de Hollywood: como isso afeta as estreias de séries e filmes "Não conseguimos chegar a um acordo com os estúdios e as emissoras", indicou o sindicato WGA

A partir da última terça-feira (2), roteiristas de televisão e cinema de Hollywood iniciaram uma greve em resposta ao fracasso das negociações com os principais estúdios e plataformas para um aumento de salários. A mobilização resultará na interrupção imediata de programas de sucesso e a previsão é que as séries de TV e filmes que deveriam estrear na segunda metade deste ano também sofram atrasos.

O sindicato dos roteiristas, o Writers Guild of America (WGA), em comunicado, afirmou que não conseguiu chegar a um acordo com os estúdios e as emissoras. As respostas às reivindicações foram "totalmente insuficientes, levando em conta a crise existencial à qual os roteiristas enfrentam". Os principais estúdios e plataformas de streaming, representados pela Aliança dos Produtores de Cinema e de Televisão (AMPTP, sigla em inglês), também anunciaram que as negociações com a WGA terminaram sem acordo.

O que os roteiristas pedem

Os roteiristas exigem um aumento de seus salários, garantias mínimas para se beneficiarem de um emprego estável e o recebimento maior de lucros gerados pela transmissão das produções por streaming. No entanto, os estúdios alegam que é necessário reduzir os gastos devido às pressões econômicas. Os participantes da mobilização afirmam que enfrentam dificuldades com as remunerações estagnadas diante da inflação, enquanto os empregadores acumulam lucros e aumentam as remunerações de seus dirigentes.

Com o movimento, a indústria teme um efeito dominó. Vários sindicatos de Hollywood expressaram solidariedade aos roteiristas, como o SAG (dos atores) e o DGA (diretores).

O impacto nas produções de hoje

Dentro deste cenário, é esperado que algumas produções cancelem ou atrasem suas temporadas. Veja alguns que já se pronunciaram:

Os programas de variedades “Last Week Tonight with John Oliver”, “The Late Show with Stephen Colbert”, “Jimmy Kimmel Live”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e “Late Night with Seth Meyers” não vão exibir seus programas ao vivo, mas, sim, reprises de episódios anteriores.

"Cobra Kai" e "Yellowjackets" interromperam suas produções. A primeira estava no processo de escrita dos roteiros da sua última temporada, já a segunda, que exibe atualmente sua segunda temporada na Paramount+, já havia começado as reuniões para o terceiro ano, mas também foi interrompida.

A comédia "Abbott Elementary" diz que, caso a paralisação dure muitos dias, é provável que a quantidade de episódios seja diminuída.

Algumas séries não foram afetadas pela greve. É o caso de "Good Omens", que havia finalizado a segunda temporada, e "A Casa do Dragão", que já tinha concluído todos os roteiros da nova temporada, ficando livre para iniciar as gravações sem maiores problemas.

Não foi a primeira greve

A greve dos roteiristas de Hollywood também aconteceu em 2007, durante 100 dias, e teve um grande impacto na produção de séries de TV, uma vez que a maioria das produções dependem dos roteiros escritos pelos membros da Writers Guild of America (WGA). O prejuízo sofrido por Hollywood com a greve, na época, foi estimado em US$ 2,1 bilhões até o fim de 2008.

Várias séries populares foram afetadas pela greve, incluindo "Lost", "The Office", "Heroes", "Grey's Anatomy", "Desperate Housewives" e "24 Horas". Algumas dessas séries tiveram que encerrar suas temporadas mais cedo do que o previsto, enquanto outras foram obrigadas a exibir episódios antigos ou a fazer pausas prolongadas na exibição.

Outros programas, como "Saturday Night Live" e "The Daily Show", também foram afetados, uma vez que dependem de roteiros escritos diariamente para suas exibições ao vivo. Esses programas foram forçados a exibir episódios repetidos ou usar outros tipos de conteúdo para preencher o tempo de exibição.

Além disso, a greve também afetou o desenvolvimento de novas séries, com muitos projetos sendo adiados ou cancelados devido à falta de roteiros. Muitos pilotos de séries não foram aprovados pelos estúdios devido à incerteza em relação à duração da greve e ao impacto que ela teria na produção.

A greve dos roteiristas de Hollywood em 2007 serviu como um lembrete da importância dos roteiristas na produção de séries de TV e do impacto significativo que uma greve pode ter na indústria do entretenimento.

O que são “Residuals”?

Residuals é um direito conquistado no passado durante a chegada das TVs, foi o resultado da falta de previsão dos contratos antigos para a transmissão na TV. Os estúdios passaram a exibir filmes sem remunerar roteiristas e outros profissionais da produção. Depois de muita luta, os trabalhadores conseguiram a criação de Residuals, que são pagamentos adicionais para os profissionais de audiovisual quando suas obras são exibidas na TV.

Em 2008, a luta foi pela inclusão dos residuals nas vendas de DVDs, que garantiram aos profissionais os direitos sobre materiais extras, como cenas de bastidores e making of. Agora, em 2023, a batalha é pelos residuals dos streamings, uma nova mídia que ainda guarda muitos debates. Embora existam roteiristas famosos que ganham muito dinheiro, a maioria dos profissionais é mal remunerada.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

Veja também

Covid-19 Covid-19 não é mais uma emergência sanitária de alcance internacional, diz diretor-geral da OMS