Histórias que surpreendem em quatro documentários da Netflix

O público que prefere histórias curtas está crescendo cada vez mais entre a audiência dos streamings. Ainda que séries com muitas temporadas tenham seu mérito, é no gênero de documentário, por exemplo, onde os telespectadores “descansam” de suas maratonas.

Veremos algumas histórias curiosas e instigantes a seguir. Todas elas estão disponíveis na Netflix.

Como Cuidar de Um Bebê Elefante (2022)

Duração: 40 minutos.

Vencedor do Oscar na categoria de Melhor Documentário de Curta-metragem neste ano, “Como Cuidar de um Bebê Elefante”, da diretora Kartiki Gonsalves, nos apresenta Bellie e Bomman. Eles são o primeiro casal de indianos a criar, com sucesso, dois elefantes selvagens órfãos no sul da Índia.

Em determinada época do ano, a vegetação deixa de ser verdejante e é substituída pelo calor intenso do verão. Os elefantes selvagens vagueiam em busca de comida e água, mas os bebês se perdem com frequência e acabam ficando para trás.

Muitos acabam morrendo sozinhos. Outros são resgatados por indianos de um vilarejo local. Dai, surge uma emocionante rotina de amor e carinho. Humanos e animais se ajudando a sobreviver.

Fantasmas do Abismo (2003)

Duração: 1h30min.

Em celebração aos 25 anos desde a estreia, o longa-metragem “Titanic” voltou aos cinemas neste ano em uma versão remasterizada em 3D e 4K. O sucesso do filme – que ganhou 11 estatuetas do Oscar em 1998 – gerou muita curiosidade sobre a tragédia, os escombros do navio e a tripulação.

O diretor da ficção, James Cameron, retornou em 2003 ao local do naufrágio, acontecido em 1912, com uma equipe de historiadores e especialistas marinhos. O objetivo foi explorar virtualmente todos os destroços, por dentro e por fora, como nunca antes. Cerca de 1.517 pessoas foram mortas na tragédia.

Voo 370: O Avião que Desapareceu (2023)

Duração: Três episódios de 1h30min cada.

O que você faria se um avião com mais de 200 pessoas sumisse sem explicação? O fato, infelizmente, não é ficção. Em oito de março de 2014, um avião da Malaysia Airlines, modelo Boeing 777, decolou na Malásia com destino a Pequim. Após 40 minutos no ar, a aeronave perdeu contato com a torre de controle, desaparecendo com 277 passageiros e 12 tripulantes.

Os três episódios recontam essa história que, até hoje, geram dúvidas e teorias da conspiração sobre o que, de fato, aconteceu. Pistas apontam que o avião tinha saído da sua rota original e feito uma curva à esquerda para o sul. Depois do desvio, a aeronave ainda voou por sete horas seguidas até, supostamente, cair no mar. Outras teorias apontam para acidente, sequestro e tráfico.

Escândalos de Assassinatos na Família Murdaugh (2023)

Duração: Três episódios de aproximadamente 50 minutos cada.

A minissérie documental narra os escândalos e crimes envolvendo uma família rica de advogados e juízes de uma pequena cidade na Carolina do Norte em 2019. Eles começam a chamar atenção da polícia quando três casais saem à noite de barco, mas, na volta, por causa de um acidente, uma das garotas desaparece e é encontrada morta.

Depois desse evento, as investigações dão início ao primeiro de uma série de escândalos e reviravoltas envolvendo a família Murdaugh.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

