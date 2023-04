A- A+

Lendas urbanas ganham vida em “Lore”, série de terror na Prime Vídeo Apesar do cancelamento na segunda temporada, série atrai pelo bom conteúdo

Lançada em outubro de 2017 e com duas temporadas de seis episódios cada, a série “Lore”, da Prime Vídeo, embora tenha sido cancelada após a segunda temporada, é uma ótima escolha para quem é curioso sobre temas diversos: histórias de pessoas que voltaram à vida depois de serem dadas como falecidas, as primeiras cirurgias no mundo da psiquiatria, entre outras histórias de embrulhar o estômago.

Baseada no podcast de mesmo nome criado por Aaron Mahnke, “Lore” apresenta histórias de terror reais que têm sido transmitidas através de gerações e são frequentemente incorporadas em lendas urbanas, folclore e superstições. Cada episódio explora um tema diferente, desde vampiros até lobisomens e bruxas, e oferece uma visão sobre a origem dessas histórias e como elas se relacionam com a realidade.

Mas não se engane. Apesar de estas criaturas fazerem parte de um mundo mais ficcional, “Lore” consegue aprofundar o tema com um nível de pesquisa histórica interessante, sendo seguro dizer que, ainda assim, os episódios estão mais para relatar curiosidades humanas do que o falar sobre o sobrenatural. Cá entre nós, não é preciso ser uma criatura com garras para aterrorizar: a série mostra que humanos também conseguem ser “criativos” neste aspecto.

Estilos diferentes no mesmo episódio

A série é narrada por Mahnke e combina dramatizações com elenco, animações e imagens de arquivo para contar as histórias de terror. A produção é bem executada e oferece uma abordagem diferente e atraente. Apesar de ter sido bem recebida pela crítica e pelos fãs do gênero, “Lore” está finalizada e suas duas temporadas estão disponíveis no catálogo da Prime Vídeo.

Cada episódio explica as raízes do tema em paralelo com a realidade, incluindo casos de assombrações, possessões, assassinatos em série e experimentos científicos macabros, isso somado às informações históricas e contextuais sobre a época, tornam a série um bom entretenimento.

“Lore” é uma excelente opção para os fãs de terror que procuram por uma abordagem diferenciada para o gênero. A série oferece uma visão interessante sobre a cultura por trás de fatos assustadores e pode ser uma experiência imersiva e arrepiante para quem se arriscar a assistir.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

