Séries para ficar de olho: o que chega em 2023 nos streamings

Ano novo, séries novas! Como de costume, muitas produções estão marcadas para chegar em 2023 e a coluna Uma Série de Coisas desta sexta-feira (30) destaca algumas tramas interessantes para ficar de olho.

Retornos para 2023

Com o hiato de “A Casa do Dragão” até 2024, outra série de sucesso da HBO promete retornar em 2023. “Succession” está prevista para estrear sua quarta temporada no início do ano que vem. A série é sucesso de crítica, tendo ganhado diversas premiações, entre elas a de Melhor Série de Drama, duas vezes consecutivas, no Emmy Awards.

O universo de Star Wars sempre será bem-vindo entre os fãs. Uma das séries de maior sucesso da Disney+, tudo indica que “The Mandalorian” voltará para sua terceira temporada em fevereiro. A data oficial ainda não foi anunciada.

Também sem data de estreia confirmada, “True Detective” foi bastante aclamada quando lançou sua primeira temporada em 2014. Seguido de duas temporadas não tão boas quanto a primeira, a antologia promete uma quarta temporada para 2023. As gravações já foram iniciadas e o enredo dos novos episódios gira em torno do desaparecimento de funcionários que trabalham na Estação de Pesquisa Tsalal Arctic.

Já na Netflix, a terceira temporada de “The Witcher” é bastante aguardada, principalmente depois do anúncio de que o ator protagonista Henry Cavill deixou a série. Esta será a última temporada de Cavill como Geralt de Rivia, que será substituído por Liam Hemsworth a partir da quarta temporada.

Na Amazon Prime Video, a quinta temporada da premiada “Maravilhosa Sra. Maisel” também é um dos retornos aguardados para 2023.

Lançamentos para 2023

O mundo dos games ganha uma nova adaptação para a TV. A primeira temporada de “The Last of Us” já tem data de estreia: 15 de janeiro na HBO e HBO Max. Para quem não conhece o game, a trama narra alguns personagens tentando sobreviver em um futuro pandêmico que foi devastador para humanidade.

Um derivado é especialmente aguardado pelos brasileiros. “Gen-V”, spin-off de “The Boys”, se passa em uma universidade de super-heróis e promete trazer cenas tão fortes quanto a série-mãe. Entre os atores que fazem parte o elenco, teremos o brasileiro Marco Pigossi interpretando um médico cientista chamado Edison Cardosa. A série já confirmou que fará um crossover com a sua original.

Quem lembra que a dupla de roteiristas David Benioff e DB Weiss foi duramente criticada pelo final de “Game Of Thrones”? Pois é. Os dois já tem um novo projeto à vista. A série “O Problema de Três Corpos” apresenta um grupo secreto de pessoas que tentam se comunicar com seres extraterrestres.

O projeto é adaptado do romance de ficção científica do autor chinês Liu Cixin, e estará disponível pela Netflix em algum momento de 2023.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

