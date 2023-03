Terapeutas vivem dilemas decisivos em “Shrinking” e “O Paciente”

A- A+

Não é de hoje que vemos personagens terapeutas nas produções televisivas, só para citar alguns: Selton Mello é o protagonista da versão brasileira de “Sessão de Terapia”, as séries “Hannibal” e “Família Soprano” também contam com personagens psicólogos e trazem processos terapêuticos interessantes para a trama. Recentemente, chegaram mais dois exemplos que vale a atenção, a comédia “Shrinking”, na AppleTV+, e o suspense “O Paciente”, na Star+.

Comédia e ética profissional

Com roteiro preciso e grande elenco, “Shrinking” (ou no português “Falando a Real”), traz a rotina de um terapeuta que já ultrapassou todos os limites da ética profissional. Depois de se tornar viúvo e não conseguir se entender com a filha adolescente, seu comportamento com os pacientes parece ir de mal a pior, como ter dito que não atenderia mais uma mulher caso ela não se separasse do marido, por exemplo. Esse resgate do controle da sua vida irá acontecer na medida em que tenta tapar os buracos dessas falhas.

Os personagens são cativantes e possuem uma química boa de acompanhar. Conhecido pela série “How I Met Your Mother”, Jason Segel interpreta o protagonista atrapalhado, que divide o mesmo andar do trabalho com mais dois terapeutas: seu mentor (e ranzinza) Paul, interpretado pelo veterano Harrison Ford, e a jovem e entusiasmada Gaby, vivida por Jessica Williams. O trio é a fonte de piadas inteligentes que divertem o telespectador em todos os episódios.

Os episódios têm aproximadamente 30 minutos de duração que podem passar voando se o público se empolgar. Por isso, lançar episódios semanais talvez não tenha sido a melhor maneira. “Shrinking” terá 10 episódios na primeira temporada e exibe o sétimo episódio nesta sexta-feira (3).

Suspense e boas atuações

Curioso pensar que Steve Carell poderia facilmente estar em “Shrinking”, já que fez carreira dentro do gênero da comédia. Mas depois de interpretar o assediador Mitch Kessler em “The Morning Show”, em 2022 ele estrelou um thriller psicológico – e fez um ótimo trabalho na minissérie “The Patient” (O Paciente).

Aqui, Carell é Alan Strauss, um terapeuta renomado que vive sua rotina normalmente, recebendo pacientes e administrando as sessões terapêuticas. Certo dia, um homem entra em seu consultório se apresentando como Gene, interessado em frequentar as sessões de Strauss. Os encontros acontecem, as semanas passam, mas Alan acha que o paciente não está sendo totalmente sincero e o instiga a se abrir. Naquele mesmo dia, o terapeuta é sequestrado de dentro de casa.

Ele acorda numa casa isolada e percebe que foi sequestrado por Gene, ou melhor, Sam. O criminoso, que deu um nome falso nas sessões, diz que tem compulsão em matar pessoas e pede ajuda ao terapeuta enquanto o mantém em cativeiro. E é nesse cenário onde as camadas se aprofundam e conhecemos mais do passado do terapeuta e do serial killer, interpretado por Domhnall Gleeson, conhecido pelo personagem Gui Weasley na franquia “Harry Potter”.

Apesar de estar classificado como thriller, a minissérie acerta, na verdade, na curiosidade sobre a psicologia, a mente humana e na história e dilema dos dois personagens, quase não trabalhando os elementos do gênero. Ainda assim, “O Paciente” tem grandes atuações e 10 episódios de aproximadamente 30 minutos, bom para maratonar.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

Veja também

funarte Nova presidenta da Funarte promete reconstruir políticas culturais