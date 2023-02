A- A+

Aproveitando o Carnaval? Veja dicas para “sobreviver” até o fim da festa O médico Daniel Nicolletti conta como agir para curtir a folia com tranquilidade

Chegamos a segunda-feira de Carnaval e, depois de dois anos sem folia, está todo mundo animado para continuar aproveitando a festa. Mas, é sempre bom lembrar algumas dicas e cuidados para seguir curtindo os dias de Momo com tranquilidade.

Veja, no vídeo abaixo, como “sobreviver ao Carnaval”. Quem dá as orientações é o médico Daniel Nicolletti, clínico geral e ortopedista do Hospital Jayme da Fonte.

