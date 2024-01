Bruxismo: conheça o que é, as formas de prevenir e como pode ser feito o tratamento

A- A+

Transtorno que ocasiona apertar ou ranger dos dentes de forma constante e inconsciente, o bruxismo pode acometer tanto crianças quanto adultos, em horários diários e noturnos. Como consequência ao organismo, os dentes sofrem pressão e os músculos que permitem o ato da mastigação se tornam cada vez mais tensionados.

De acordo com estudos recentes feitos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 40% da população de todo o Brasil sofre com a condição.

Cirurgiã bucomaxilofacial do Hospital Jayme da Fonte, Daniela Guimarães lista as causas e formas de prevenir, além de indicar os tratamentos adequados para o quadro. A unidade de saúde fica localizada na Rua das Pernambucanas, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

A profissional inicia destacando os cenários mais comuns para o bruxismo se desenvolver. “É um hábito parafuncional, caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes, geralmente durante o sono, sendo mais prevalente durante a noite. A gente pode ter o bruxismo primário, que é aquele que ocorre sem causa aparente, mas também tem o secundário, que ocorre em virtude de uma outra situação que pode estar acontecendo com o paciente. Em algumas situações, podem ser síndromes genéticas que podem predispor o bruxismo, como síndrome de down, síndrome de Ehlers-Danlos, obstrução de via aérea, rinite e desvio de septo. O transtorno de déficit de atenção, inclusive, aumenta em duas vezes a chance de ter bruxismo. Algumas medicações como fluoxetina e sertralina também podem causar bruxismo, assim como a apneia do sono e o estresse”, salienta.

Ela também aponta para razões interiores que podem ser responsáveis por explicar a presença do quadro clínico em algumas pessoas. “Fatores psicológicos, como estresse e ansiedade, podem influenciar o desenvolvimento do bruxismo. Existem também evidências de predisposição genética para o bruxismo, sugerindo uma influência hereditária. Então, por ser uma questão que envolve multifatores, uma questão multifatorial, o bruxismo acontece por uma causa não aparente, mas também por fatores secundários como comportamentais”, explica.

Entre as medidas antecipadas para evitar o surgimento do transtorno, que pode apresentar ou não sintomas, Daniela indica, entre outras iniciativas, a gestão de sentimentos. “A prevenção envolve o gerenciamento do estresse, terapias de relaxamento e, em alguns casos, o uso de dispositivos protetores dentários. A gente sempre orienta o paciente a começar pela higiene do sono, porque a qualidade do sono é muito importante, além de controlar o consumo de estimulantes como café, chá preto e energético. O bruxismo nem sempre é sintomático, mas pode causar dores de cabeça, na mandíbula, sensibilidade dental e desgaste dos dentes”, frisa.

Entre crianças e adultos, a preocupação maior dos profissionais bucais está no segundo grupo, que geralmente passa a utilizar itens nos dentes como formas de tratamento.

“O tratamento pode envolver o uso de placas oclusais para proteger os dentes e abordagens para gerenciar o estresse, como terapia cognitivo-comportamental, além de fisioterapia, laser e acompanhamento fonoaudiológico. Em crianças, o bruxismo muitas vezes melhora com o tempo”, diz.

História do Hospital Jayme da Fonte, pioneiro em farmácia 24h

O ano era 1955. Uma década importante para o Brasil, que passava por inúmeras transformações nos âmbitos político, econômico e social. Buscando simplicidade, amor e, sobretudo o bem-estar de uma população carente de serviços médicos especializados, o médico Jayme da Fonte segue a risca seu juramento de salvar vidas. Em julho daquele ano, inaugura o primeiro pronto-socorro particular do Recife, o Hospital Jayme da Fonte, sendo assim, um dos pioneiros em atendimento hospitalar privado em todo o território nacional.

Jayme da Fonte nasceu no Engenho São José, em Barra de Sirinhaém, em 27 de novembro do ano de 1915. Nos meses anteriores à inauguração do hospital, fez viagens aos Estados Unidos e à Europa, a fim de importar o que existisse de mais moderno em equipamentos médicos e hospitalares. O desejo de cuidar e salvar vidas eram seus preceitos, pois esses sentimentos sempre andaram lado a lado, aguçados pelo seu espírito de empreendedorismo.

Inconformado com o fato de vidas serem perdidas por não existir nenhuma farmácia que funcionasse no horário noturno, finais de semanas e feriados, decidiu então abrir uma farmácia que funcionaria 24 horas e não teria portas.

Durante muitos anos o estabelecimento ficou conhecido como “Farmácia sem portas”. Hoje, esse serviço é considerado comum, mas na época representou um grande suporte à saúde da população recifense.

Em novembro de 1986, o médico Jayme Wanderley da Fonte faleceu e o comando da unidade de saúde ficou sob a responsabilidade do seu filho, o médico Antônio Jayme da Fonte, que divide até hoje a gestão da instituição com seus irmãos.

Já se vão mais de 60 anos e, nestas décadas de constante renovação, o Hospital Jayme da Fonte tornou-se um dos mais modernos hospitais do Nordeste, estando entre os que mais investiram em tecnologia na última década, alcançando o status de Complexo Hospitalar.

Hoje, o Hospital Jayme da Fonte é referência nacional em transplante hepático, além de ser destaque em cirurgias neurológicas, urológicas e também do aparelho digestivo, contribuindo significativamente para a condição de Pernambuco como local de grande destaque na América Latina.

