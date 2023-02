Café em excesso faz mal? Veja quantas xícaras são permitidas por dia

A- A+

Alimentos com cafeína

Ao acordar, depois do almoço, no meio da tarde... Um cafezinho parece ser sempre bem-vindo. Querido por muitos, a substância pode fazer mal quando consumida em excesso, assim como qualquer outra, por conta dos efeitos colaterais associados.



Entre os especialistas há um consenso de que o ideal é consumir até quatro xícaras por dia, o que corresponde a 300 ou 400 mg. Cardiologista do Hospital Jayme da Fonte, Marcelo Magalhães pontua que essa é uma dosagem recomendada de forma geral, considerando adultos saudáveis, com peso médio de 70 kg.

Essa quantidade, no entanto, pode variar de acordo com a idade, presença de comorbidades ou condição de saúde. "Adolescentes e gestantes, por exemplo, a dose segura é mais baixa, em torno de 100 a 200 mg", cita o especialista.

Um outro detalhe que faz a diferença é o tipo de café. A dose permitida, por exemplo, considera o café coado. Já o café expresso tem três vezes mais cafeína, portanto a dosagem é bem menor.

Efeitos da cafeína no corpo

O café costuma ser uma alternativa para quem quer ou precisa ficar acordado. E a agitação e a insônia são só alguns dos sintomas apresentados pelo excesso de cafeína no organismo. "Os pacientes podem apresentar tremores, palpitação, agitação, crises de ansiedade e até mesmo eventos mais sérios, como arritmia cardíaca", alerta Magalhães.

Por isso, além da dose e do tipo do café, o paciente precisa saber bem o horário de consumir a bebida para evitar esses efeitos indesejados. "Para quem já sofre com a insônia, tomar um café à noite não é recomendado. No máximo é válido beber no início da tarde, mas sem exageros", complementou o cardiologista.

Cafeína em outros alimentos

Embora a dose de cafeína recomendada seja estipulada em até quatro xícaras de café, é importante lembrar que a substância está presente em outros alimentos, como é o caso dos refrigerantes, energéticos, suplementos esportivos chás e chocolates.

"Quando vamos para essa soma de quantidade de cafeína ingerida por dia, devemos considerar tudo o que consumimos ao longo do dia. Porque, muitas vezes, a pessoa nem bebe café, mas ultrapassa o limite diário da substância", finalizou Marcelo.

