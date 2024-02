Calos vocais: como surgem? Como prevenir ou tratar?

A- A+

O uso abusivo da voz ou a ingestão de bebidas alcoólicas ou que sejam agressivas à saúde vocal podem causar um problema perigoso e que pode levar mais de seis meses de tratamento, até à plena recuperação.

Os calos vocais são formações fibrosas que causam desconforto, baixo alcance da voz ou até mesmo a perda dela. Eles são formados devido ao atrito das cordas vocais e se encontram no terço médio das pregas vocais e, frequentemente, são bilaterais.

Geralmente, o público mais atingido por esse problema é o que trabalha especificamente com o uso da voz, como cantores, locutores, vendedores ou até mesmo professores. A baixa hidratação da garganta também é uma porta de entrada para os nódulos.

A fonoaudióloga do Hospital Jayme da Fonte, Ana Lourdes Loyo, explica que o primeiro sinal de que a pessoa foi acometida pelos calos é a rouquidão. Após sentir o indício, o paciente deve procurar um especialista, que fará exames aprofundados. O resultado deve revelar se a lesão está em fase inicial ou se já chegou ao agravamento.

“De acordo com o resultado, é feita uma videolaringoscopia (exame de laringe), com o otorrino, que vai ver a extensão do nódulo, e é feita a remoção. Após isso, o paciente vai fazer o tratamento. Alguns casos são tratados com a fonoterapia. São feitos exercícios e, através disso, existe a diminuição dos calos, até que eles desapareçam”, explica a especialista.

Situação pode piorar

Contudo, deve, sim, haver uma preocupação acentuada sobre o assunto, porque o não tratamento ou a desconsideração a respeito dos nódulos pode agravar ainda mais o caso e o paciente vai sofrer danos que podem precisar de reparos ainda maiores.

“Pode agravar sim e até levar a um tumor, e nesse caso, o próprio médico vai avaliar, analisar e ver o que é necessário diante dessa situação”, continua Loyo.

Ainda segundo a especialista, é importante que quem pratica frequentemente o uso da voz procure um fonoaudiólogo. O profissional irá passar exercícios ideais de aquecimento vocal. Ela dá dicas de o que se deve fazer para prevenir dos calos vocais.

“Basta beber bastante água, evitar gritar, falar muito alto, com muita força, evitar o fumo e bebidas alcoólicas. Pessoas que trabalham com a voz, os jornalistas, cantores, professores, devem estar sempre bebendo água e aquecendo a voz, além de usar sempre roupas leves, principalmente na região do pescoço, para não precisar tensionar muito ele, para a voz sair suave como tem que ser”, concluiu.



