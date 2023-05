Câncer de laringe: saiba a causa e os tratamentos para a doença

A- A+

A laringe é o órgão que abriga as cordas vocais e é responsável, entre outras coisas, pela fonação. Ela pode ser dividida em: subglote, glote e supraglote. O câncer de laringe se forma nesta região e, muitas vezes, causa rouquidão ou alterações na voz. Isso, inclusive, pode levar a um diagnóstico em estágio inicial.

“A laringe é um órgão que fica exatamente no centro do nosso pescoço. Ela é popularmente falada como a garganta. E o câncer surge quando o nosso corpo é submetido a certos fatores de risco e se dá o desenvolvimento do câncer”, explica a cirurgiã de cabeça e pescoço Priscila Florêncio, do Hospital Jayme da Fonte.

O câncer de laringe é um dos cânceres mais comuns da região da cabeça e pescoço e é predominante em homens acima de 40 anos. “O câncer de laringe é responsável por 1,2% de todos os tipos de cânceres que podem ser causados no nosso corpo. Porém, na região da cabeça e pescoço, ele é responsável por 25% desses cânceres. Em relação a homem e mulher, é mais prevalente em homens, geralmente acima de 40 anos, justamente pelo grau de tabagismo desse tipo de população”, continua a cirurgiã.

Os principais fatores de risco para o câncer de laringe são o cigarro e o álcool. A associação entre tabagismo e uso habitual de bebidas alcoólicas aumenta consideravelmente o risco de desenvolver a doença. Se você tem sintomas como tosse persistente, dificuldade para respirar, dor e dificuldade para engolir alimentos, é bom ficar atento.

“Os sintomas para o câncer de laringe vão variar de acordo com a localização na própria laringe, mas o sintoma mais comum é a rouquidão. Então, essa rouquidão que permanece por mais de duas ou três semanas é um sintoma de alarme. Outro sintoma muito comum também é a disfagia, que é a dificuldade na deglutição. O paciente pode não apresentar nenhum desses dois sintomas, mas também apresentar nodulações no pescoço e daí procurar ajuda médica”, alerta Priscila Florêncio.

O diagnóstico do câncer de laringe considera os sintomas, o histórico do paciente, se é ou foi fumante e usuário habitual de álcool. Exames de imagem como a laringoscopia direta e indireta para visualizar a região afetada são importantes para o diagnóstico.

“O diagnóstico do câncer de laringe é feito por laringoscopia, que é um exame físico e pode ser feito ambulatorialmente. É uma câmerazinha que vai observar a garganta ou pela cavidade nasal para ver a tumoração. O diagnóstico é confirmado por uma biópsia. A partir daí, outros exames podem ser feitos, como tomografia, para ver os outros estágios da doença”, diz a cirurgiã.

“O câncer de laringe pode ser tratado de várias maneiras: radioterapia, radioterapia com quimioterapia, cirurgia ou cirurgia combinado com os outros tipos de tratamento. Vai depender do estágio da doença”, completa Priscila Florêncio.

