Celulite Facial: Entenda riscos e tratamento da doença

A celulite facial é uma infecção bacteriana grave que pode comprometer rapidamente a saúde e o bem-estar do paciente. Apesar do nome similar, ela não está relacionada às celulites estéticas causadas pelo acúmulo de gordura sob a pele.

Causas

De acordo com a cirurgiã bucomaxilofacial do Hospital Jayme da Fonte, Roberta Souza, essa patologia afeta as camadas mais profundas da pele e os tecidos subcutâneos do rosto, geralmente resultando em dor intensa e inchaço.

“A maioria dos casos se origina de uma cárie dentária não tratada, que pode evoluir com a formação de bactérias que atingem os tecidos da polpa dental, provocando necrose,” detalha.

A partir desse processo, as bactérias podem se disseminar no organismo, alcançando a camada óssea e progredindo para os tecidos moles da face, resultando na celulite facial.

"Além da cárie não tratada, doenças periodontais, traumas ou procedimentos dentários, como a extração de dente ou tratamento de canal, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença," explica a médica.

Prevenção

A melhor forma de evitar o surgimento da celulite facial é estabelecer uma rotina de higiene adequada, mantendo a pele limpa e cuidando de pequenos ferimentos conforme orientações profissionais.

Os sintomas mais comuns incluem inchaço na face, com aspecto endurecido e avermelhado, frequentemente acompanhado de febre e dor. Em casos mais graves, a especialista explica que o paciente pode sentir dificuldade para respirar, engolir e falar.

Com o agravamento do diagnóstico, as complicações podem provocar comprometimento das vias aéreas e de estruturas vitais do organismo, como o coração, mediastino e cérebro.

Tratamento

O tratamento da celulite facial requer atenção médica imediata para evitar complicações mais sérias, como abscessos ou disseminação da infecção para outras partes do corpo.

Em casos leves, o uso de antibióticos e analgésicos pode ser eficaz para combater as dores e a infecção. No entanto, em situações mais críticas, pode ser necessário recorrer a abordagens cirúrgicas. É fundamental consultar um médico para avaliação e orientação específicas.

“Em casos graves, é preciso realizar a drenagem cirúrgica com remoção da causa. Se o paciente estiver com dificuldade extrema de respirar, causada pela obstrução das vias aéreas, também pode ser preciso uma traqueostomia”, alerta Roberta.

Apesar da complexidade do quadro, o cuidado com a saúde bucal e os bons hábitos de higiene são suficientes para evitar o aparecimento da celulite facial.

