A- A+

Doenças no ombro: saiba quais são as principais e como tratá-las Airlan Alves, ortopedista do Hospital Jayme da Fonte e da SOLB, fala sobre as principais patologias

O ombro é uma articulação complexa que possui a maior amplitude de movimento e rotação. Esta área do corpo também está sujeita a doenças que podem envolver tanto a articulação como os três principais ossos que a compõem: escápula, clavícula e úmero. E para compô-lo por completo, há os tendões e músculos.



Como é muito utilizado por quem pratica esportes e atividades físicas, o ombro pode sofrer com problemas, como deslocamentos e fraturas. Dentre as principais doenças, estão bursite, tendinite, capsulites adesivas (ombro congelado) e as luxações.



“Geralmente, os mais atingidos são pacientes mais jovens, seja por trabalhos repetitivos, com movimentos repetitivos, seja pacientes que executam atividades físicas sem a supervisão adequada, e também os idosos, que têm artrose e a artrite, um desgaste natural na articulação”, explica Airlan Alves, ortopedista do Hospital Jayme da Fonte e da SOLB.





Dependendo do caso, os pacientes com problemas no ombro necessitam realizar cirurgias para a colocação de próteses, visando sua recuperação completa. Eles também podem precisar de procedimentos cirúrgicos que envolvem a raspagem de parte do osso, entre outros.



Os principais sintomas são: dor no ombro, dificuldade de elevar o braço (mobilidade reduzida) e perda da força muscular. “Alguns pacientes também chegam ao nosso consultório com uma pele mais avermelhada no local do ombro e isso pode ser um dos sintomas. Então, se você tem uma dor que já dura de três a cinco dias e não observa uma melhora, coloca gelo e também não melhora, vale a pena você procurar um especialista no ombro para desvendar o mistério”, pontua o médico.



Tratamentos



Independentemente de qual doença no ombro o paciente tiver, o diagnóstico correto é fundamental para estabelecer o plano de tratamento da patologia. Por isso, é importante estar atento ao primeiro sinal de que algo não está bem com o ombro, que é quando há a perda de função local, ou seja, a incapacidade de realizar movimentos e atividades diárias.



Os principais tratamentos são os medicamentos, que podem ser os antiinflamatórios ou os relaxantes musculares, por exemplo. Você pode realizar também a crioterapia que é a utilização do gelo para diminuir a dor, a termoterapia, que é para desinflamar o ombro com uma compressa morna. Pode realizar também as fisioterapias, principalmente as fisioterapias analgésicas. E em alguns casos, quando você tem lesão, ruptura dos tendões, você pode realizar uma artroscopia, que é uma cirurgia por vídeo”, alerta.



Nem sempre é possível prevenir doenças, mas é importante que o paciente procure hábitos de vida saudáveis sob supervisão de um profissional, mantenha suas comorbidades controladas e busque o diagnóstico médico assim que surgir uma dor no ombro para evitar grandes problemas.

Veja também

fgts Haddad se reúne nesta segunda (16) com Barroso para discutir ação que pode mudar correção do FGTS