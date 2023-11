Endoscopia sem medo: conheça mais sobre o exame e os cuidados necessários

A- A+

A endoscopia é um exame de imagem que permite avaliar, diagnosticar e tratar problemas do gastrointestinal. Apesar de ser um exame invasivo, a endoscopia é realizada com muitos cuidados e usualmente não ocasiona qualquer dor ou desconforto para o paciente.

“O exame de endoscopia, na verdade, é um método diagnóstico e, ao mesmo tempo, terapêutico. Então, se trata da inserção de um aparelho flexivel, pela boca, sob sedação, para avaliar o estômago, o esôfago e o duodeno. E há um só tempo o médico pode dar o diagnóstico, obter biópsias, e, quando necessário, fazer o tratamento de algumas lesões, sobretudo no campo da urgência”, explica Roberto Magalhães Filho, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Jayme da Fonte.

O endoscópio, um tubo flexível com uma câmera e iluminação na ponta, é introduzido pela garganta, mostrando imagens em tempo real do aparelho digestivo do paciente. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite.

“A indicação primordial desse exame como rastreio é a partir dos 40 anos. Então, todos nós devemos fazer, a partir dos 40 anos, pelo menos uma endoscopia. Outro contexto é sinais de alarme. Ou seja, o clínico, o gástrico ou o médico assistente vai pedir uma endoscopia quando houver sinais de alerta, como anemia, perda de peso anormal, disfagia ou engasgo de repetição”, diz o médico.

A sedação é perigosa?

A sedação que é utilizada pode assustar os pacientes, mas é importante destacar que ela é segura e administrada o tempo todo durante o exame, que dura de cinco a 20 minutos. As complicações durante a sedação são raras, mas como todo medicamento, podem ocorrer efeitos colaterais como náuseas e vômitos após o exame.

“O médico pode contraindicar a endoscopia em consultório após avaliar o paciente. Em geral, a contraindicação está relacionada com alguma doença crônica em um estágio mais avançado ou uma característica de alergia severa. A contraindicação também pode ser efetuada no momento do exame. Então, a realidade de vida daquele paciente mudou da consulta com o médico até a chegada do nosso serviço e esse exame possa ser contraindicado de uma maneira completa, ou seja, de uma maneira definitiva, ou contraindicado naquele momento, podendo ser reagendado para o segundo momento”, explica o médico.

Roberto Magalhães Filho também alerta para a importância do papel do paciente, que pode aumentar ainda mais a segurança do procedimento. “O paciente pode nos dar informações que são de extrema importância. Então, quais são suas alergias? Quais são as medicações que você está usando? Quais são os diagnósticos que você já recebeu? Tudo isso é extremamente importante para que o médico possa relatar risco-benefício do procedimento”, pontua.

Ele também destaca que respeitar o tempo de jejum antes do exame é fundamental. “Outra coisa que compete ao paciente é respeitar os tempos de jejum. Alguns pacientes dizem: “Ah, eu só tomei água. Tomei água agora há pouco, mas foi só água, doutor”. E eu sempre lembro aos pacientes: se você regurgitar durante o exame, sedado, você não vai regurgitar só água, você vai regurgitar água, peelings e ácidos, que é o que você tem no seu estômago”, finaliza.

Por conta da sedação, é normal se sentir “grogue” nas horas imediatamente após o exame. Logo que sai da maca, o paciente é encaminhado para uma sala onde permanece por alguns minutos até que passe o efeito mais intenso da sedação.

Algumas pessoas se sentem sonolentas ao longo do dia inteiro, por isso é recomendado tirar o dia de licença no trabalho e não dirigir nas 24 horas seguintes. O ideal é ir para casa com o acompanhante e permanecer em repouso até o efeito do sedativo cessar completamente, cerca de 12 horas.

Após o exame o paciente pode retornar com seus hábitos alimentares normalmente, mas se recomenda não ingerir bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas. Também é normal sentir um leve desconforto na garganta após o exame.

Veja também

PRUDÊNCIA NO TRÂNSITO Trânsito no Recife: blitz conscientiza sobre como evitar acidentes; cidade teve 105 mortes em 2022