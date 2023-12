A- A+

Excessos na alimentação de final de ano: como minimizar os efeitos do Natal e do Ano Novo? Eliane Michele da Silva, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte, dá dicas de como evitar o exagero

Resistir ao cardápio das ceias de Natal e Ano Novo pode não ser uma tarefa simples. A diversidade de pratos se torna uma verdadeira tentação. Pela variedade de comida, fica difícil não cometer excessos diante de tantas opções deliciosas disponíveis. Esse excesso pode trazer enjôos, sensação de mal-estar, azia e refluxo, relacionados à tentativa do organismo de absorver as bebidas alcoólicas e alimentos consumidos, que em geral são ricos em gordura e carboidratos.

“As ceias de Natal e do Ano Novo são bem temidas. Mas para não exagerar na noite, a indicação é que, antes da ceia ou das confraternizações, como entradas, você faça uma ingesta maior de fibras. Então, pode caprichar nas saladas folhosas, como alface, acelga, cenoura ralada, beterraba, alimentos ricos em betacaroteno, com acréscimo de molhos mais caseiros, tipo com azeite, limão e ervas finas e evitar aquele consumo exagerado de maioneses”, pontua Eliane Michele da Silva, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte.

A nutricionista também alerta que as fibras são importantes não apenas nas festas de fim de ano e podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade e a reduzir a absorção de açúcares e gorduras. Elas podem ser encontradas em verduras, grãos, frutas e legumes. O indicado é 25 gramas de fibra para um adulto saudável por dia.

É importante também não exagerar nos doces, panetones e guloseimas. Uma alternativa para a sobremesa é investir em frutas ou opções menos açucaradas.

“Alguns alimentos a gente precisa ficar atento devido ao alto teor de açúcar, que são os carboidratos simples. Então, não exagerar no panetone, no bolo, nos doces, nas guloseimas. Comer, sim, mas comer em menor quantidade. A gente tá falando aqui de equilíbrio. Então, você pode comer uma ameixa, uma maçã e depois você vai comer o seu pedacinho de panetone sem problema nenhum”, diz Eliane Michele.

O dia pós-ceia

Caso você tenha exagerado na ceia, pode, sim, ter um mal-estar no dia seguinte. O ideal, para aliviar os enjoos e azias, é investir em alimentos mais leves, beber bastante líquido, como água e suco da fruta, e evitar bebidas alcoólicas.

“No geral, muita gente exagera na ceia, nas confraternizações, e no dia seguinte a gente indica que realmente tenha uma maior ingesta de líquidos para hidratar. Faça o uso de frutas da época, pode ser uma maçã, um abacaxi, um suco detox com couve, abacaxi, limão, e aí você vai ficar melhor, menos enjoado e com menos azia. E depois, você pode fazer suas refeições normalmente. Porém, observar sempre o quantitativo que você está colocando no seu prato, isso que faz a diferença, é a quantidade. Você não precisa deixar de comer nada, mas tudo com equilíbrio”, alerta a nutricionista.

Dieta milagrosa?

Com as aproximações das festas e do verão, muitas pessoas apostam nas “dietas mirabolantes” de emagrecimento “express” para tentar ficar com o corpo desejado até o Natal ou Ano Novo. A nutricionista alerta que essas dietas ultrarrestritivas e “fórmulas mágicas”, tentando fazer em poucas semanas o que não foi feito durante todo o ano, não funcionam.

“O indicado é não iniciar uma dieta neste período de festas, é o ano inteiro se preparando. E quando chega nesses momentos de confraternizar, de ver os amigos, ver a família, você não vai deixar de ceiar, deixar de comer o que traz a tua memória afetiva a algo positivo, a algo prazeroso. Comer é algo de extremo prazer, na verdade. Então você vai comer tudo, sim, mas com equilíbrio. Não adianta dizer: “ah, vou começar uma dieta no Natal, na semana do Natal”, que não vai funcionar. Isso aí é um planejamento do ano inteiro”, finaliza a nutricionista.

