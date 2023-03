A- A+

Fisioterapeuta ensina exercícios rápidos para evitar má postura com uso de telas A fisioterapeuta Etiene Mendes chamou atenção para consequências que podem afetar todo o corpo

Com o passar dos anos, o avanço e a democratização da tecnologia permitiram a presença constante de aparelhos eletroeletrônicos no dia a dia da maior parte da população mundial. Porém, o excesso de exposição às telas é responsável por causar prejuízos na saúde de todo o corpo, devido à má postura. Os primeiros sinais, geralmente, tendem a acontecer na região do pescoço.

Para a fisioterapeuta Etiene Mendes, que integra o quadro de profissionais da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e também da Unidade de Internamento do Hospital Jayme da Fonte, no Recife, o principal causador da má postura pode ser encontrado na palma da mão.

“Hoje em dia o celular é o nosso principal vilão, por ser justamente um meio mais fácil da gente utilizar e levar pra qualquer local. Resolvemos a vida, bem dizer, no meio dessa tela, então a gente termina fazendo um uso excessivo e de forma errada. Chega um tempo em que a gente fica com uma cervicalgia horrível”, iniciou a fisioterapeuta, antes de explicar o que é esse tipo de dor, que em casos mais graves pode afetar a produtividade e a execução de atividades rotineiras.



“A cervicalgia é a dor que parte a partir da região do pescoço e vai para o ombro. Cada vez que isso vai se agravando, vai acontecendo uma perda de inervação, e assim a pessoa começa a ter dormência nos braços. Assim é que vão se criando as doenças crônicas”, alertou.

A dor da cervicalgia é apenas uma dentre vários outros malefícios que podem acontecer a partir da má postura. Em casos crônicos, a recomendação é de que ocorra uma intervenção cirúrgica. “Tem um tratamento primeiro com medicamentos e infiltração, mas a má postura pode acarretar até mesmo em casos cirúrgicos. Também pode acontecer a famosa hérnia discal”, disse Etiene.

Cinco dicas para evitar que o uso excessivo de telas comprometa a saúde do corpo

Para que o corpo não se torne um refém da má postura no dia a dia, a saída é prevenir, segundo a fisioterapeuta. Acrescentar alongamentos e técnicas faz parte das principais recomendações, além da orientação de pausar o uso de telas a cada três horas.

“A sociedade, de uma forma geral, é acostumada ao tratamento e não à prevenção. A cada três horas a gente pode fazer uma pausa desses aparelhos. Para evitar futuras doenças crônicas, como tendinite, bursite, cervicalgia e desgastamento dos discos, é essencial fazer alongamentos, fazer o ‘giro’ do pescoço devagar, para sentir a musculatura soltando. Baixar bem a cabeça, para alongar a região cervical, de modo que você sinta que está alongando. Para trás, para um lado e para o outro, de 20 a 30 segundos”, ensinou.

