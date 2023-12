A- A+

Furúnculo: por que acontece? Saiba como prevenir essa infecção de pele Rafaela Huttl, clínica geral do Hospital Jayme da Fonte, alerta sobre os principais cuidados

É fácil reconhecer a aparência de um furúnculo. No começo, ele é apenas um caroço vermelho e dolorido na superfície da pele que, depois, se transforma em uma pequena bolsa com pus.

O furúnculo nada mais é que uma infecção de pele que geralmente se manifesta em regiões onde haja uma combinação de pelo, suor e atrito, como axila, pescoço e coxas. A bactéria acha uma porta de entrada, como um corte, um folículo ou lesão, e aí se forma o furúnculo.

“O furúnculo é uma infecção bacteriana, causada geralmente pela Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que vive na nossa pele, normalmente não causa nada de mal. As causas do furúnculo são todas essas que envolvem a quebra de barreira cutânea da pele. Um arranhão, uma coçada, uma picada de mosquito, até mesmo o atrito de roupas muito apertadas”, explica Rafaela Huttl, clínica geral do Hospital Jayme da Fonte.

Essa infecção de pele é caracterizada por inchaço, vermelhidão, dor, pus e até mesmo febre e fadiga. Vale destacar que é importante não ter contato com pessoas que têm um furúnculo aparente, pois a infecção pode ser transmissível.

Quando procurar ajuda médica

Quando o furúnculo aparece em um local de maior atrito ou é muito grande, a intervenção do médico não só reduz a dor e previne complicações, bem como diminui o tempo de recuperação.

“Ao perceber aquele carocinho avermelhado, muitas vezes endurecido no início, muito doloroso, é importante procurar uma orientação médica, porque aquela lesão pode evoluir para algo mais grave, necessitando de outros tipos de tratamentos mais complexos”, alerta a médica.

Rafaela Huttl também pontua que, no início, o tratamento pode ser apenas uma compressa de água morna para drenar o pus, mas em casos mais avançados, são usados antibióticos orais e até mesmo o procedimento de drenagem. “Vale lembrar que essa drenagem não deve ser feita em casa. Ela é feita por um profissional médico, em um ambiente hospitalar”, destaca.

Furúnculo pode aparecer constantemente?

Algumas pessoas podem apresentar episódios mais frequentes da infecção por ter uma abundância da bactéria Staphylococcus. Nestes casos, é indicado um tratamento preventivo para controlar as crises.

Manter a higiene em dia, trocar roupas de cama regularmente, usar roupas mais folgadas, proteger as coxas caso elas estejam em constante atrito e não compartilhar toalhas podem ser alguns hábitos que podem evitar o aparecimento de furúnculos.

