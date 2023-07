Inchaço nas pernas: o que pode ser e como lidar?

A- A+

O inchaço nas pernas, também chamado de edema, pode ocorrer por diversos motivos. É caracterizado pelo acúmulo de líquido neste local. Esse quadro, geralmente, não é doloroso e costuma ser mais frequente nos membros inferiores justamente em função da gravidade. No entanto, quando provocado por uma lesão, pode causar dor e bastante desconforto.

“As pernas inchadas são um problema muito comum. São muitas as pessoas que procuram consultório de um angiologista com esse problema. Homens, mulheres e crianças. As causas mais comuns têm a ver com hábitos de vida, como passar muito tempo sentado ou em pé no trabalho, a falta de atividade física e o excesso de peso. Existem também as doenças. Entre as doenças mais comuns, por exemplo, estão as varizes, insuficiência renal, que são problemas nos rins, e doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca. Alguns tipos de reumatismo também causam inchaços nas pernas”, explica o Esdras Marques, cirurgião vascular do Hospital Jayme da Fonte.

Para saber qual a causa do inchaço, é necessário uma consulta médica. Após a avaliação e alguns exames, o especialista vai determinar o tratamento adequado para o problema. “A primeira medida a ser tomada quando você perceber as suas pernas inchadas, é procurar um especialista. Essa percepção de que o inchaço não é algo normal é muito importante para que você possa resolver o problema.

Muitas vezes, o tratamento é simples, só uma mudança de hábito de vida, sem a necessidade de uma cirurgia ou de um medicamento”, continua o médico. Várias coisas podem levar ao acúmulo de fluidos nas pernas. Entre elas: permanecer muito tempo sentado no dia a dia; excesso de peso; varizes e insuficiência venosa crônica; problemas renais; e insuficiência cardíaca congestiva. Alguns cuidados gerais podem ajudar a prevenir o problema, como reduzir o consumo de alimentos salgados; usar meias de compressão; fazer exercícios físicos todos os dias; caso trabalhe muito tempo sentado, faça paradas para se alongar sempre que puder.

“Minha principal recomendação é mudar seu hábito de vida. Praticar atividade física regularmente, especialmente as atividades aeróbicas, como caminhar, andar de bicicleta, correr, fazer esteira, dançar… são atividades que contam muito para o desaparecimento de inchaços. Para aquelas pessoas que trabalham e passam muitas horas em pé ou sentadas, é recomendado usar meias elásticas para evitar o inchaço. Para aquelas pessoas que já têm varizes, cuidado com o controle do peso. É muito importante procurar um especialista nesta área para controlar o peso, porque o excesso de peso é um fator que leva ao inchaço nas pernas", indica Esdras Marques.

Como o inchaço nas pernas pode ser um sinal de algo sério, não o ignore. Em qualquer que seja o caso, havendo outros sintomas ou não, consulte um médico.

