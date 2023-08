Inflamação x Infecção: qual a diferença entre os casos?

A- A+

Você já se perguntou qual a diferença entre infecção e inflamação? Apesar de terem nomes parecidos, inflamação e infecção são mecanismos distintos que ocorrem no organismo. A infecção é o processo do corpo contra algum agente externo, como vírus e bactérias. Já as inflamações são um mecanismo de defesa do corpo, causados por pancadas, cortes ou pelo próprio organismo, podendo acompanhar uma infecção, ou não.

“Os quadros inflamatórios mais comuns vemos no dia a dia. Por exemplo, pequenos arranhões, pequenos traumas ou aqueles quadros que a gente chama comumente de alergias, como sinusite e rinite. Os mais graves são aqueles que você tem um acometimento do corpo todo, como as doenças autoimunes por exemplo, como lúpus e artrite reumatóide. As infecções mais comuns que temos são basicamente as infecções respiratórias, que são as que mais trazem as pessoas para as emergências e hospitais, mas também a infecção urinária e a infecção de pele e o trato gastrointestinal”, explica Aarão Barreto, coordenador da UTI do Hospital Jayme da Fonte.

Quais tipos e sintomas?

Hepatite A e B, leptospirose, tétano, caxumba, pneumonia, sarampo, gripes, sífilis e AIDS são alguns tipos de infecções. Algumas podem ter transmissão direta, de pessoa pra pessoa, e outras podem ser transmitidas por alimentos, água, ou animais.

Já os sinais de inflamação são: dor, vermelhidão e inchaço na área machucada. No processo inflamatório, os vasos sanguíneos “aumentam” e o fluxo de sangue para o local atingido também aumenta. Por isso é comum haver inchaço no local que está machucado ou pus e vermelhidão quando há um corte.

Tratamentos

“Os tratamentos para os quadros de inflamação vão depender muito da gravidade e do local onde está. Então, se você tem aqueles quadros de doença autoimune, por exemplo, é um tratamento bem mais específico, geralmente feito a nível hospitalar. Se você tem uma infecção, no caso de ser uma infecção bacteriana, por exemplo, são os antibióticos. São aquelas infecções que a gente sabe que em pouco tempo vai se resolver, na maioria dos casos”, explica o médico.

Em ambos os casos, a automedicação deve ser evitada. Se você consegue identificar sinais claros da infecção, como infecção urinária ou de ouvido, por exemplo, busque ajuda médica especializada. O mesmo vale para as inflamações, como quando sentimos dores de garganta, dor de dente ou após cortes e quedas. Sempre procure um especialista para te ajudar.

“De uma forma geral, para evitar inflamação ou infecção, primeiramente, é preciso ter bons hábitos de vida. Uma boa alimentação, rotina de exercícios físicos e um sono suficiente. Também é necessário algumas medidas preventivas. Quem tem muita alergia, por exemplo, deve evitar alimentos que possam desencadear alguma alergia intestinal. E para evitar infecções, além de alguns exames rotineiros, a questão da vacinação. Grande parte das infecções que nós temos é viral e as infecções virais têm vacinação ampla e conhecida”, conclui o médico.

