Mudança climática e fumaça no período junino: como evitar doenças respiratórias?

O período chuvoso favorece o surgimento e a disseminação de doenças respiratórias, por isso é fundamental que a população esteja atenta e adote medidas preventivas para proteger a saúde. No Nordeste, esse período pode se agravar ainda mais por conta das festas juninas, que trazem fogueiras e fumaça.



Com cuidados adequados é possível minimizar os impactos dessas doenças. “No inverno, a gente tem um clima mais frio. É um período que ocorrem muitas chuvas, principalmente na nossa Região. E as pessoas tendem a ficar em locais mais fechados. Fechar as janelas quando está chovendo, para não molhar. E tudo isso aí predispõe às viroses, que são sazonais nesse período. Neste período também temos as festas juninas e a combinação do frio e da fumaça. Isso daí costuma trazer muitos problemas respiratórios, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma doença respiratória prévia”, explica o pneumologista Eduardo Campelo, do Hospital Jayme da Fonte e da União.

Problemas respiratórios como rinite, bronquite e asma, são agravados pela variação climática característica do período chuvoso, bem como pelas festas juninas tão tradicionais na região Nordeste. Neste período, aumenta também a incidência de problemas como otites, rinossinusites e pneumonias.

Procure o médico

“A pessoa que é portadora de asma ou que tem DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) costuma ter exacerbações durante esse período. Além delas, tem outras que costumam piorar, como a rinite e a sinusite, principalmente por conta das viroses que acontecem e que muitas vezes vão causando um quadro arrastado de sinusite”, diz o pneumologista.

Em geral, os sintomas são coriza, febre, tosse, mal-estar, congestionamento nasal, dor no corpo, dor na garganta e dor no ouvido. Alguns casos mais severos apresentam até mesmo sangramento nasal. “Com o surgimento desses sintomas, é ideal que você procure um médico. Apenas ele é quem vai poder avaliar o que está causando esses sintomas. Existem várias doenças que causam sintomas parecidos e o mais comum é a tosse. Então cada doença vai ser um tratamento específico”, pontua o médico.

Cuidados e prevenção

O especialista alerta sobre a importância de manter as medicações em dia e ter uma vida saudável. A hidratação é outra medida essencial para garantir o bom funcionamento do sistema respiratório. Em casa, tentar sempre manter o ambiente limpo e arejado.

“A melhor forma de evitar problemas respiratórios nesse período é evitar a exposição desnecessária à fumaça e locais com muita aglomeração de gente. Não precisa ninguém deixar de curtir suas festas, mas o que for possível evitar o que se tem de evitar. Lembrando também de atualizar o cartão de vacinação. Muitas vacinas estão sendo distribuídas gratuitamente pelo SUS e ajudam a prevenir várias doenças”, finaliza.

