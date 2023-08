A- A+

Na dose certa: o risco do uso indiscriminado dos suplementos alimentares A nutricionista Eliane Michele, do Hospital Jayme da Fonte, alerta sobre os perigos do excesso

O consumo de alimentos naturais é a principal recomendação de especialistas para atingir a quantidade correta de macro e micronutrientes. Mas com a correria do dia a dia, algumas pessoas optam por suplementos alimentares. O problema surge quando a ingestão desses suplementos ocorre sem acompanhamento profissional, o que pode causar mais complicações do que benefícios.

“Suplementos alimentares não são medicamentos. Suplementos são utilizados para complementar uma alimentação. Se o indivíduo não utilizar de forma adequada, pode acarretar, sim, vários problemas”, pontua Eliane Michele, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte.

Orientação profissional

A avaliação nutricional é extremamente necessária pois, além de indicar quais cápsulas devem ser inseridas na dieta, o profissional especializado também vai orientar quais os horários, as quantidades e as combinações a serem feitas, já que alguns nutrientes são melhor absorvidos em jejum e outros associados com alimentos específicos.

A ingestão de suplementos em quantidade maior do que o corpo necessita pode acarretar sérios problemas de saúde, como sobrecarga hepática e renal. E muitos equívocos podem ser evitados com o devido acompanhamento profissional.

“Nós temos vários minerais importantíssimos, como o zinco e o magnésio. O zinco atua no crescimento, sistema imunológico e nervoso. Já o magnésio melhora seu humor, por exemplo. Então, a medida em que você usa esses minerais sem acompanhamento, pode acarretar diarreia, vômitos ou até situações mais severas, como até uma parada cardiorespiratória”, pontua a nutricionista.

Nutrientes são essenciais

Zinco e magnésio não são os únicos que devem receber atenção, todos os nutrientes têm um valor mínimo e máximo para executar suas funções essenciais corretamente no corpo. Como é o caso da proteína que, apesar de ser insubstituível em todas as dietas, não deve ser consumida em excesso, pois pode sobrecarregar o rim, facilitar a formação de gordura e gerar inchaço.

“O risco é grande para quem faz o uso indiscriminado de suplementos. O ideal é que eles sejam realmente utilizados com orientação do profissional nutricionista após exames laboratoriais. Os riscos são imensos, como a gente já tinha conversado. Tonturas, náuseas, dor de barriga, entre outros fatores que podem afetar a saúde do ser humano. A dica que eu dou é realmente procurar um profissional e adequar sua alimentação, sua dieta e ter uma vida mais saudável”, finaliza Eliane Michele.

