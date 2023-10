A- A+

Quando procurar um geriatra? Saiba a idade certa para a primeira consulta Andréa Figueirêdo, geriatra do Hospital Jayme da Fonte, explica como é a consulta com o especialista

O geriatra é o médico responsável por cuidar e tratar da saúde dos idosos. Ele se dedica ao idoso de uma forma geral, tratando das mudanças e problemas que surgem com o envelhecimento e trabalha no auxílio na prevenção de muitas doenças. A população idosa no Brasil tem crescido consideravelmente nas últimas décadas e contar com acompanhamento médico especializado nessa etapa é essencial para envelhecer com saúde e qualidade.

“O papel do geriatra é fazer uma avaliação global do idoso para identificar quais são as doenças, os diagnósticos, medicamentos que ele está usando e até mesmo na prevenção de doenças. A consulta se trata, basicamente, da identificação do idoso. Então, vamos ver como é sua moradia, se é viúvo, casado, o que faz da vida, antecedentes de doenças e até mesmo uma avaliação social, além de identificar, também, os medicamentos que ele usa ou cirurgias que ele já realizou”, explica Andréa Figueirêdo, médica geriatra do Hospital Jayme da Fonte.

Quando procurar um geriatra?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pessoa é considerada idosa quando passa dos 65 anos de idade. No entanto, no Brasil, uma pessoa com 60 anos já é considerada da terceira idade, mas alguns indivíduos estão mais vulneráveis à ação do tempo do que outros.

Envelhecer com qualidade de vida é essencial. E se você se preocupa com isso e quer ter um envelhecimento saudável, tudo bem consultar um geriatra aos 40 ou 50 anos, por exemplo, para prevenir doenças como comprometimento de memória, depressão, hipertensão e osteoporose.

“Ainda não tem consenso nas sociedades, nas diretrizes nacionais e internacionais sobre a melhor idade para procurar um geriatra. Todo geriatra com formação precisa ter o pré-requisito em clínica médica, ou seja, ele é o clínico geral que atende adultos e quando o paciente envelhece ele continua acompanhando”, explica a médica.

O principal foco do geriatra é prevenir doenças e trabalhar um envelhecimento saudável no paciente, no entanto, existem alguns sinais que mostram a necessidade de marcar uma consulta de forma urgente e imediata, como perda parcial da visão com o tempo; dificuldade em segurar a urina; tombos frequentes; perda da força nos músculos; dificuldade em se lembrar das coisas.

“O geriatra pode passar os exames que achar necessário para o paciente idoso. Inclusive, tem alguns exames que não são indicados, a depender da faixa etária e a depender do perfil do idoso. Por exemplo, tem idosos muito frágeis, que não tem indicação fazer determinados exames. O geriatra vai ter esse senso de identificar, alertar e orientar”, pontua Andréa Figueirêdo.

Além de consultar o especialista, é importante cuidar bem da sua alimentação e exercitar o corpo para ter um envelhecimento saudável. “Pra gente ter um envelhecimento saudável e bem sucedido, são fundamentais alguns pilares nessa questão da prevenção. Um deles é cuidar da saúde, no sentido de fazer atividade física, uma boa alimentação, controle das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e prevenção através da vacinação adequada”, finaliza.

