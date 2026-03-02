A- A+

Quedas representam riscos para a autonomia e cognição da pessoa idosa Fatores ligados ao ambiente ou ao próprio idoso podem acarretar incidentes

As quedas não são naturais do envelhecimento e qualquer forma de prevenção é bem-vinda para evitar esses incidentes, que estão entre as principais causas de lesões graves entre os idosos. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 40% das pessoas com 80 anos ou mais podem sofrer quedas todos os anos.

É preciso entender que as quedas representam riscos que podem prejudicar a autonomia e a cognição do paciente, principalmente quando os episódios são frequentes. Conforme explica o enfermeiro Marcus Viniccius Paixão, supervisor de enfermagem do Hospital Jayme da Fonte, diversos fatores estão ligados às quedas e podem ter relação direta com a pessoa ou com o ambiente em que está.

“Os principais fatores são, na maioria das vezes, divididos em dois grupos: intrínsecos, quando relacionados ao próprio idoso. Daí vêm as alterações neurológicas, sensoriais, alguns quadros como osteoporose e problemas cardíacos. Já os extrínsecos têm a ver com o ambiente no qual o idoso está inserido”, explica o especialista.

Possíveis consequências

Ainda segundo Paixão, as consequências de uma queda podem ser variadas. Vai depender de como o incidente ocorreu. Em casos considerados como mais leves, podem resultar em hematomas e entorses. Em situações mais graves, podem variar entre um traumatismo craniano, passando por um quadro de fraturas, especialmente na região do quadril, podendo até mesmo levar o paciente a óbito.

Em caso de queda, o que fazer?

Em caso de queda, independentemente da causa, a pessoa que vai socorrer o paciente precisa ter, sobretudo, calma. Ela não deve, em momento nenhum, tentar mexer na pessoa ou provocar movimentos bruscos.

“Em primeiro lugar, é preciso avaliar o nível de consciência do idoso e, logo em seguida, o quadro de dor, observar se há sinais de sangramento e se há os movimentos dos membros. Se o avaliador perceber que esse idoso vem apresentando um quadro de dor intensa, sangramento, desorientação ou suspeita de fratura, deve procurar um serviço emergencial imediatamente”, indica Marcus.

Como evitar quedas?

Na terceira idade, todo cuidado é pouco para evitar incidentes que possam implicar em resultados prejudiciais à saúde e até mesmo à vida do paciente. Zelar por um ambiente seguro e boa qualidade de vida podem fazer toda a diferença.

“Tem que evitar calçados com sola lisa. Idosos devem ter calçados com a sola antiderrapante. É indicado o aumento da ingesta de vitamina D e cálcio. É importante para ampliar a força muscular do idoso. São pontos importantes que nós podemos fazer para que o idoso possa progredir em termos de nível funcional”, aconselha o enfermeiro.

