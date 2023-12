A- A+

Tempo de festas: consumo excessivo de álcool afeta a saúde do fígado O médico hepatologista do HJF e UTF, Cláudio Lacerda, fala sobre as principais doenças

Nas comemorações de final de ano, o consumo de bebidas alcoólicas costuma ser comum. Seja nas confraternizações ou nas férias em casa ou na praia. Mas você sabe como isso pode prejudicar o seu fígado? O álcool faz mal à saúde do órgão porque diminui a sua eficácia para metabolizar e armazenar hormônios e nutrientes fundamentais. Além disso, o hábito frequente de ingerir álcool e em grandes quantidades pode provocar doenças hepáticas graves.

“Tudo começa com uma inflamação no fígado, essa inflamação pode cronificar e pode ocorrer o processo de cirrotização. Existem as fases agudas da doença, que é a hepatite aguda alcoólica, e com a cirrotização, existe o risco de aparecimento de um tumor no fígado, chamado Carcinoma hepatocelular”, explica Cláudio Lacerda, médico hepatologista do Hospital Jayme da Fonte e Unidade de Transplante de Fígado (UTF).

As doenças mais comuns que atingem o fígado são as hepatites A, B e C, a esteatose hepática (ou gordura no fígado), a hepatopatia alcoólica, o câncer no fígado e a cirrose. Os sintomas começam com moleza, coceira na pele e podem mudar de acordo com a evolução da doença e pode causar olhos amarelados, fadiga crônica, náuseas, inchaço nas pernas e nos tornozelos.

“Em geral, as pessoas que desenvolvem a cirrose passam a ter uma qualidade de vida muito comprometida, com icterícia, que são os olhos amarelos, com água na barriga, que a gente chama de ascite, o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, edemas, dificuldades cognitivas, dificuldade de raciocínio, perda de massa muscular periférica, perda da libido e hemorragia digestiva. Eles tendem a desenvolver varizes no esôfago e essas varizes podem romper e sangrar. Então, o paciente com cirrose, ele pode evoluir para uma situação de gravidade, com risco de morte e o transplante de fígado pode ser a sua única chance de recuperação plena”, pontua o médico.

Tratamentos

O principal tratamento para as doenças no fígado causadas pela bebida alcoólica é a interrupção definitiva do consumo de álcool. A abstinência alcoólica é capaz de reverter completamente a infiltração de gordura no fígado e evitar, em longo prazo, a progressão da doença para hepatite alcoólica e cirrose.

Em caso da doença já estar avançada, são indicados, pelo médico, tratamentos medicamentosos para diminuir a inflamação no fígado e a adoção de hábitos saudáveis como prática regular de atividade física, alimentação balanceada e hidratação adequada. Em casos ainda mais graves, o transplante de fígado pode ser a única chance do paciente.

Este ano, Pernambuco realizou mais de 1.700 transplantes de fígado. Dentro desse número, mais de mil foram no Hospital Jayme da Fonte, a instituição que mais fez transplantes do órgão no Estado.

“Não existem remédios eficazes para evitar o efeito deletério do álcool no fígado. A única maneira que você tem de proteger o seu fígado é reduzir substancialmente a quantidade de álcool ingerida no seu cotidiano, no seu dia a dia”, finaliza Cláudio Lacerda..

