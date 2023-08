A- A+

Tendinite: saiba tudo sobre a lesão mais comum do esforço repetitivo Fernando Barroca, ortopedista do Hospital Jayme da Fonte e da SOLB, alerta sobre as causas

Tendinite é a inflamação de um tendão, comum nas pessoas que fazem excesso de repetições de um mesmo movimento, como esportistas e trabalhadores de funções repetitivas. É por causa desse esforço repetitivo que, muitas vezes, a tendinite acaba sendo classificada como uma doença ocupacional, capaz de fazer com que um indivíduo tenha que ficar com a área imobilizada.

“As causas da tendinite são várias, mas a principal é o excesso de uso. Quando você usa um membro em excesso, o tendão inflama e acaba realmente levando a dor, a um hematoma e um inchaço que incomoda muito o paciente. Por exemplo, um trabalhador que fica na produção de uma fábrica e está fazendo aquela mesma função, repetidamente, esse excesso de trabalho pode levar à alterações no tendão”, explica Fernando Barroca, ortopedista do Hospital Jayme da Fonte e da SOLB.

O médico também pontua que os smartphones e computadores vêm sendo um perigo para os membros superiores. “Outra causa também da tendinite, muito comum nessa vida moderna que a gente tem hoje em dia, é a digitação em excesso, esse uso das mãos principalmente, digitando no celular, no computador, que leva uma sobrecarga do tendão levando também à tendinite”.

Geralmente, a tendinite se manifesta em uma parte do corpo específica e localizada, como mão, cotovelo, tornozelo, ombro, pulso, dedos, joelho ou quadril e, além de ser causada por excesso de uso de um tendão, pode ser também por uma lesão específica, como uma pancada. Ela pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre os adultos.

“O principal sintoma da tendinite é a dor, mas pode ter também inchaço, vermelhidão e a pessoa pode perder até a força, por exemplo, do braço, da perna, para se movimentar no dia a dia. E a tendinite se dá em vários locais do corpo. Praticamente todas as articulações podem ter tendinite e é preciso ser avaliado pelo médico para ter o melhor tratamento possível”, pontua o médico.

Tratamento

Após fazer um diagnóstico com o especialista, é preciso iniciar o tratamento. A tendinite tem cura, porém é necessário procurar atendimento médico para que não vire crônica e se transforme em um problema ainda maior.

“O tratamento, na maioria das vezes, é repouso. Às vezes, o paciente tem que parar de fazer a atividade que está levando a irritação do tendão para que ele melhore. E depois partir para a medicação, com anti-inflamatórios e analgésicos. Outra prática importantíssima é a fisioterapia. Ela é um coadjuvante essencial no tratamento da tendinite”, destaca.

“Para prevenir a tendinite eu indico realmente a atividade física bem feita, que é o alongamento e o reforço muscular. O sedentarismo é algo que leva à tendinite também, então o principal é manter hábitos saudáveis”, finaliza o ortopedista Fernando Barroca.

