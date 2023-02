Vai fazer ressonância ou tomografia? Veja como vencer o medo de entrar no tubo de imagem

A- A+

Você já precisou realizar exames de imagem como ressonância magnética e tomografia? Diante da necessidade de entrar nos famosos (e normalmente indesejados) tubos, é comum que alguns pacientes se mostrem receosos, com sinais de ansiedade e apresentando medo de passar pelos aparelhos.

Como explica o médico radiologista Alexandre da Fonte, coordenador do Jayme da Fonte Diagnóstico, esse receio se dá, especialmente, em pessoas com claustrofobia.

“É comum o paciente ficar ansioso antes de qualquer exame porque às vezes fica com medo de ter algum resultado que não seja tão bom. Então, isso sozinho já gera uma ansiedade e aumenta diante da expectativa de entrar no tubo da ressonância magnética, principalmente, porque é fechado. É um exame que não é extremamente agradável, mas é totalmente suportável. A gente tem alguns pacientes que são mais sensíveis e realmente ficam ansiosos para realizar esse tipo de exame”, disse.

“A claustrofobia é o principal motivo para o paciente não conseguir fazer a ressonância magnética, é uma coisa que o paciente tem ou não tem. É engraçado porque ele não sabe explicar porque ele tem, mas é perfeitamente contornável. Você pode fazer uma sedação, um exame com anestesia, o paciente fazer o exame dormindo”, acrescentou.

O medo é um pouco menor quando se trata da tomografia. “Já no caso da tomografia, que é outro exame que a gente faz muito, o tubo é aberto, a sala é ampla, normalmente o paciente não tem esse medo, ou o medo é menor”, pontuou o radiologista.

De toda forma, há meios que podem ajudar o paciente a diminuir o receio e a ansiedade antes de realizar qualquer um dos exames.

“O principal é o paciente conhecer o exame, saber como é feito. Se ele não estiver com segurança, pode até vir antes para ver como é o equipamento, conversar com a equipe. O ideal é que se ele tiver alguma dúvida, já converse com o médico que vai pedir o exame para entender como é realizado e porque é tão importante fazer aquele exame. Isso às vezes dá uma tranquilidade maior e o paciente muitas vezes, até se ele for um pouco claustrofóbico, consegue superar esse medo”, destacou.

Além disso, em alguns casos, durante o procedimento, o paciente poderá ser acompanhado por um familiar.

Como reforça Alexandre da Fonte, os aparelhos são extremamente seguros e os exames, que são fundamentais para identificar e rastrear inúmeras doenças, como cânceres e tumores, não causam dor.

“A ressonância magnética é um equipamento que funciona como um imã gigante, não tem radiação, não causa nenhum problema ao paciente, o exame não dói. O que o paciente pode sentir de dor é quando ele for fazer exame com contraste, que o contraste é injetado pela veia, mas igual o exame de laboratório", explicou.

Já a tomografia também é um exame extremamente seguro que não causa problema nenhum, mas é um exame que tem radiação, como se fosse um raio X mais elaborado. Então, apesar de a dose ser muito baixa, a gente não fica fazendo tomografia o tempo todo porque isso vai levar a uma exposição de radiação e pode gerar prejuízos, mas é um exame extremamente seguro quando bem indicado”, esclareceu.

