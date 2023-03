Você sabe como utilizar medicamentos de forma correta? Confira cuidados importantes

A- A+

O uso de medicamentos é rotina na vida de várias pessoas. Porém, para ter um resultado eficaz no tratamento, é necessário atenção em alguns aspectos, como tomar os remédios no horário certo e seguir as orientações de médicos e farmacêuticos. Além disso, ingerir medicamentos por conta própria pode oferecer riscos à saúde.

Muitas vezes, os pacientes esquecem de tomar os medicamentos no horário correto, o que pode reduzir a eficácia ou até mesmo provocar uma intoxicação. Respeitar o intervalo de administração de cada medicamento é fundamental para a eficácia do processo.

“É importante respeitar o horário de intervalo de administração de cada medicamento, não tomar medicamento por conta própria, e na dúvida, na ausência do profissional médico e/ou farmacêutico, o paciente deve ler a bula com todas as informações”, afirmou a farmacêutica Daniela Leandro, do Hospital Jayme da Fonte.

Quando os cuidados necessários não são seguidos, alguns riscos ficam iminentes aos usuários. Ainda de acordo com Daniela, a substância não chega ao organismo como é desejado e a terapia pode não ser eficaz para aquela determinada patologia.

É comum ingerir medicamentos com outros líquidos além da água, como leite, suco ou refrigerante. Mas, tomar remédios com algo além da água pode causar interação medicamentosa e interferir no efeito. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento também é importante para uma maior eficácia.

“A gente tem muitos relatos de pacientes que tomam com leite ou com suco e acham que podem, mas o estômago é ácido e para o princípio ativo ser desintegrado ele precisa dessa acidez, e se eu neutralizar, eu vou alcalinizar o estômago e a ação não vai ser a mesma do que o medicamento tomado com água”, disse Daniela.

Ter uma grande quantidade de remédios armazenados em casa, a famosa “farmácia”, pode oferecer riscos para as pessoas, como a ingestão de substâncias fora da validade.

“Têm pacientes que esquecem de olhar a validade do medicamento, porque cada medicamento tem uma validade específica, como também podem estar tomando medicamentos que têm algum princípio ativo que tem alergia e não sabem ou até sabem e esquecem de ver a composição. O paciente pode até indicar para alguém dentro de casa e aquela pessoa desenvolve uma intolerância, uma reação, porque ele não passou por uma consulta”, acrescentou.

Utilizar o celular como aliado na rotina de remédios é uma das formas para organizar os horários, com alertas e lembretes. Além disso, o tradicional papel colado na porta da geladeira também é uma importante ferramenta para evitar a troca de horários.

