BBB 26 10 filmes com balé e ópera para Timothée Chalamet assistir; confira O ator, que está indicado ao Oscar por ''Marty Supreme'', se envolveu em uma polêmica após comentários sobre apresentações de balé e ópera

Timothée Chalamet, ator indicado ao Oscar por ''Marty Supreme'', entrou em uma polêmica após fazer comentários sobre apresentações de balé e ópera que geraram revolta. O astro de 30 anos afirmou, durante um evento, que não gostaria de trabalhar com as duas formas de arte que, segundo ele, seriam desinteressantes para o público.

"Eu não quero trabalhar com balé ou ópera, ou coisas que são tipo: 'Ei, mantenha essa coisa viva, mesmo que ninguém mais se importe com isso'", disse, em evento promovido pela Variety e pela CNN.

As falas, que podem ter respingado na campanha do astro ao Oscar de Melhor Ator, ecoaram negativamente. Diversos artistas, bailarinos e organizações responsáveis por apresentações teatrais responderam à fala, alguns até mesmo convidando Chalamet a conferir de perto seus espetáculos.

Por isso, reunimos uma lista com 10 filmes cujas histórias envolvem ópera e balé, para o ator assistir e conhecer melhor a vida de bailarinos e cantores líricos.



Confira a lista:

''O Fantasma da Ópera'' (2004)

A versão dirigida por Joel Schumacher adapta para as telas de cinema o famoso musical da Broadway assinado por Andrew Lloyd Webber. A história se passa na Ópera de Paris, no século 19, e acompanha a aproximação do Fantasma (Gerard Butler), um gênio musical com deformações faciais que vive escondido, e Christine (Emmy Rossum), uma cantora por quem ele se apaixona e em quem enxerga uma forma de alcançar suas próprias aspirações.

Onde assistir: disponível para aluguel

''Maria Callas'' (2024)

Angelina Jolie assume o papel da cantora de ópera americana Maria Callas na biografia dirigida por Pablo Larraín. O longa retrata o período em que a soprano se refugia em Paris, na década de 1970, após muitos anos de glamour e intensa vida pública.

Onde assistir: Prime Video

''Cisne Negro'' (2010)

O terror psicológico de Darren Aronofsky que rendeu um Oscar de Melhor Atriz para Natalie Portman traz o mundo competitivo das escolas de balé para o centro da história, em que Nina (Portman) e Lily (Mila Kunis) disputam a atenção do diretor artístico Thomas (Vincent Cassel) pelo papel principal na montagem de Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky.

Onde assistir: Disney+

''Amadeus'' (1984)

O vencedor de oito Oscars, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator, conta a vida e as atribulações de Wolfgang Amadeus Mozart (Tom Hulce) segundo o compositor italiano Antonio Salieri (F. Murray Abraham), contemporâneo que sempre teve ciúmes da popularidade do austríaco e que alegava tê-lo matado.

Onde assistir: disponível para aluguel

''Billy Elliot'' (2000)

O filme emocionante de Stephen Daldry e Lee Hall conta a história de Billy (Jamie Bell), um jovem de 11 anos dono de um talento natural para a dança que, para seguir seu sonho e se tornar um verdadeiro talento, precisa da aprovação do pai - um mineiro que deseja ver o filho se tornar lutador de boxe.

Onde assistir: Filmelier+

''Florence - Quem é Essa Mulher?'' (2016)

Meryl Streep interpreta Florence Foster Jenkins, uma socialite nova-iorquina que sonha em se tornar uma cantora de ópera, mas incapaz de enxergar que não tem talento para isso. O filme se passa na década de 1940 e acompanha a mulher e seu marido, St Clair Bayfield (Hugh Grant), que tenta protegê-la da dura verdade.

Onde assistir: disponível para aluguel

''Os Filhos de Isadora'' (2019)

O filme traz para as telas a história verdadeira de Isadora Duncan, bailarina e coreógrafa americana considerada a precursora da dança moderna. Em 1913, ela viu a morte trágica de seus dois filhos e criou um solo em que processou o luto e a dor do vazio, chamado Mãe. Mais de um século depois, quatro mulheres se encontram para tentar compreender a obra e abraçar sua importância.

Onde assistir: disponível para aluguel

''Suspiria'' (2018)

A refilmagem de Luca Guadagnino para o clássico de terror cult de 1977 conquistou o público com visuais marcantes e elenco estrelado. A história acompanha uma jovem bailarina americana (Dakota Johnson) que ingressa em uma renomada companhia de dança em Berlim, apenas para descobrir que o local é um clã de bruxas sinistro.

Onde assistir: Prime Vídeo

''Pacarrete'' (2019)

Pacarrete (Marcélia Cartaxo) é uma professora de dança aposentada que vive com a irmã em Russas, no Ceará. Teimosa e de pavio curto, ela vive limpando a calçada e se irritando com quem passa por ela, enquanto alimenta seu sonho de montar uma apresentação de balé para a população no aniversário de 200 anos da cidade. Enquanto monta o espetáculo, encomenda sua roupa e tenta convencer o prefeito, vê que ninguém se importa ou parece respeitar sua paixão pela arte.

Onde assistir: Netflix

''Apaixonada por Fígaro'' (2020)

A comédia romântica acompanha Millie e Max, dois jovens com pouco em comum além da professora de ópera. Competitivos, os dois começam a brigar pelo holofote e pela vitória em um mesmo concurso, mas a disputa vai aos poucos se transformando em uma conexão profunda e emotiva.

Onde assistir: HBO Max

