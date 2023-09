100 anos de Barbara Heliodora; confira os textos mais célebres da crítica de teatro

A- A+

Temida e respeitada na mesma medida, Barbara Heliodora foi a maior crítica de teatro da imprensa brasileira. Tradutora, historiadora teatral, jornalista, professora e gestora no serviço público, ela marcou sucessivas gerações e sua presença ainda é sentida no centenário de seu nascimento, comemorado em 29 de agosto.

Publicadas no Globo de 1990 até 2013 (ano em que se aposentou), suas críticas podiam catapultar as carreiras de profissionais ou abreviá-las. Uma das maiores estudiosas da obra de Shakespeare no país, Barbara escreveu sobre o Bardo e sobre autores definidores do teatro como Sófocles, Molière, Racine e Tchekov, e também se debruçou sobre montagens que retratavam a brasilidade.

Seu rigor, sobretudo na crítica sem nenhum atenuante ao trabalho de diretores e atores, a colocou em debates acalorados com alguns dos mais importantes encenadores brasileiros, incluindo Aderbal Freire-Filho, Marília Pêra e Gerald Thomas. O último chegou a dizer publicamente que gostaria que Barbara morresse, ao que ela respondeu: "Isso é irrelevante, como é irrelevante falar do trabalho dele."

Em homenagem ao centenário de Barbara Heliodora, o Globo selecionou os textos mais célebres publicados por ela no Segundo Caderno. As críticas estão divididas em grandes temas e podem ser lidas no site do Globo.

