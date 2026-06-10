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CINEMA "100 Dias", filme sobre travessia do Atlântico de Amyr Klink, ganha primeiro trailer; assista Carlos Saldanha dirige o longa-metragem, que tem estreia prevista para 29 de outubro

No dia 10 de junho de 1984, há exatos 42 anos, Amyr Klink iniciava um feito inédito na navegação mundial. A história de como o brasileiro se tornou a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul sozinha em um barco a remo será contada no filme "100 Dias", que acaba de ganhar trailer oficial.

Com estreia nos cinemas prevista para 29 de outubro, o longa-metragem traz Filipe Bragança, protagonista da novela "Coração Acelerado", na pele de Amyr Klink. A direção é de Carlos Saldanha, brasileiro conhecido por animações como "A Era do Gelo", "Rio" e "O Touro Ferdinando".

Em fala cedida exclusivamente à Folha de Pernambuco, o diretor comentou o desafio de equilibrar precisão histórica e a necessidade de criar uma experiência cinematográfica envolvente. "A história de Amyr já é cinematográfica por si só", disparou.



"Tempestades, tubarões, baleias, não tivemos que inventar nada disso. Todos esses elementos fizeram parte, de fato, da sua jornada. Então, nosso maior desafio não era criar acontecimentos, mas organizá-los: ser fiéis aos fatos ao mesmo tempo em que construíamos uma narrativa cinematográfica envolvente", disse o cineasta.

Para Carlos Saldanha, a boa experiência cinematográfica não precisa negar a precisão histórica. "Nosso trabalho foi estudar profundamente a trajetória de Amyr e fazer uma curadoria dos momentos que queríamos colocar em cena para contar essa história da forma mais potente possível", explicou.

Assinado por Elena Soarez e Thais Tavares, o roteiro de "100 Dias" não foca apenas na travessia, mas principalmente na jornada interior do personagem, que é confrontado por seus medos, limites e inseguranças. As primeiras imagens reveladas no trailer apresentam a imensidão do oceano e os desafios extremos enfrentados por Amyr durante os 100 dias em alto-mar.

A atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, a Sylvie da série "Emily em Paris", participa do filme como Asa Klink, mãe do navegador. Também estão no elenco os brasileiros Felipe Camargo e João Vitor Silva, interpretando o pai e o irmão de Amyr, respectivamente.

O longa é uma coprodução entre a Ventre Studio e os parceiros Buena Vista International, Boipeba Filmes, Trema Filmes, O2 Post e Total Post. A Buena Vista International, selo da The Walt Disney Company, será responsável pela distribuição.

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