CINEMA 10º edição do Recifest começa nesta segunda-feira (16); confira lista de obras selecionadas O evento segue até o dia 31 de outubro e conta com 30 filmes brasileiros

Nesta segunda-feira (16) começa a 10ª edição do Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest). O evento segue até o dia 31 de outubro, de forma presencial e virtual nas cidades do Recife e de Vicência, em Pernambuco. Já as mostras competitivas do festival ocorrerão até o dia 20 de outubro, no Cineteatro do Parque, exclusivamente em formato presencial.

Para a competição de curtas-metragens, foram selecionados 30 filmes brasileiros de um total de 170 inscritos, representando 23 estados brasileiros e o Distrito Federal. Dentre os selecionados, destacam-se obras de ficção, documentários, filmes híbridos e curtas experimentais, provenientes de várias regiões do país, incluindo Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

Um júri técnico e popular escolherá os vencedores nas categorias de Melhor Filme Pernambucano e Melhor Filme Nacional. Também serão eleitos os melhores profissionais nas categorias de melhor roteiro ou argumento, melhor direção, melhor produção, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor som, melhor montagem, melhor intérprete (ator/atriz) e homenageade. O festival tem como homenageado Rutílio de Oliveira, um dos criadores do Recifest.

Em sua 10ª edição, o evento também apresenta a Mostra Internacional e a Mostra Div.A, Diversidade em Animação, duas mostras desenvolvidas para inspirar e impactar, com uma duração total de oito minutos que abordam questões essenciais e experiências de indivíduos LGBTQIA+.

Obras selecionadas

Os curtas-metragens que participam das mostras competitivas são: A vida secreta de Delly, Aceso, Anarriê, Arapuca, As Inesquecíveis, Ave Maria, Casa de Bonecas, De noite, na cama, Deus Não Deixa, Dinho, Lalabis, L’Esquisse, Milkshake, Nem O Mar Tem Tanta Água, O Fim da Imagem, Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, Pe ataju jumali / Hot air, Procura-se Bixas Pretas, Promessa de um Amor Selvagem, Quando a noite ainda não existia, Quinze Primaveras, Rosa Neon, Se trans for mar, Shoes Off, Tá Fazendo Sabão, Tese de mestrado em História, Todas as Rotas Noturnas Conduzem ao Alvorecer, Travessias, Transviar, Um transe de dez milésimos de segundos.

