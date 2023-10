A- A+

CIRCO 12ª Mostra de Circo do Recife: inscrições de propostas artísticas serão abertas nesta segunda (30) Programação acontece entre os dias 4 e 10 de dezembro no Sítio Trindade e em ruas da cidade

Ao respeitável público da capital pernambucana, um aviso: propostas artísticas para a 12ª Mostra de Circo do Recife - marcada para acontecer entre os próximos dias 4 e 10 de dezembro - devem ser inscritas a partir desta segunda-feira (30) e até 8 de novembro, no site www.culturarecife.com.br.

Com ocupação no Sítio Trindade e em ruas da cidade, a mostra vai ser tomada por espetáculos circenses, dos mais diversos, das palhaçadas aos malabarismos, e é direcionada a artistas, coletivos, trupes, grupos e circos itinerantes.



Intervenções circenses, inéditas ou não, que tenham a finalidade de promover ações de difusão e formação artística voltadas para o público em geral, e que contemplem as produções do circo atuantes em Pernambuco, podem realizar a inscrição. Vale ressaltar que tanto em espaços convencionais, como teatros ou em locais públicos, a exemplo de praças, podem receber as propostas artísticas.





Análise Artística e Documental

As propostas inscritas passarão por análise artísticas e documental, por meio de uma comissão técnica constituída por profissionais especializados - incluindo representates da classe de artistas, indicados do Conselho Municipal de Política Cultural e do poder público municipal.



Critérios como qualidade, contribuição artística e histórico profissional de cada proponente, serão levados em conta.

Já a programação será definida pelo critério da pontuação da análise artística, adequação das propostas aos locais de apresentação, perfil curatorial do evento e critérios de inclusão de gênero, étnico e racial, entre outras questões afins.



Informações e esclarecimentos pode ser direcionados ao Núcleo de Cultura Cidadão, no Pátio de São Pedro (Casa 39). Além do atendimento presencial, o contato pode também ser feito por telefone (81 3224-3660 // 81 9 9321-1517). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9hàs 16h.



O [email protected] também está disponível para dúvidas e esclarecimentos.





