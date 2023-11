12ª Mostra de Circo do Recife ocupa diversos picadeiros do Recife, a partir desta sexta (1)

A- A+

Mais de 40 atrações das mais tradicionais trupes itinerantes até as novas gerações circenses se apresentam em cinco picadeiros, montados no já tradicional Sítio Trindade, na Escola Pernambucana de Circo, no Teatro Hermilo Borba Filho e, pela primeira vez, no Parque Dona Lindu e na Praça da Várzea. Programação, oferecida pela Prefeitura do Recife, a partir desta sexta-feira (1), na 12ª edição da Mostra de Circo do Recife. A programação é gratuita.



A mostra encerra a programação de festivais municipais, dedicados às mais variadas linguagens culturais que se encontram na capital pernambucana em 14 espetáculos, 16 números e 19 intervenções gratuitas (vide programação no serviço abaixo). Além do Sítio Trindade, a programação promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, vai ser apresentada também no Teatro Hermilo Borba Filho, na Escola Pernambucana de Circo e, pela primeira vez, no Parque Dona Lindu e Praça da Várzea.

Programação

Ao todo, mais de 40 atrações integrarão a programação, que combinará técnicas de ontem e de hoje com esperanças de amanhã e as mais fortes emoções circenses, em números de mágica, tecido, trapézio, malabares e palhaçaria, reunindo artistas de várias gerações, companhias e trupes circenses pernambucanas, de todas as distâncias e da maior importância.



A programação artística da 12ª Mostra ficará com a lona montada até o próximo domingo (3). Depois, de segunda (4) a quinta-feira (7), será realizada a etapa formativa da Mostra, que contará com três oficinas, todas gratuitas, dedicadas aos artistas e trabalhadores do circo: Segurança nos Trabalhos em Altura no Âmbito Circense, com Diego Ferreira; Palhaçaria, uma pesquisa por narrativas, ministrada por Ronaldo Aguiar; e Flex/contorcionismo, com Maria Karolyna. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Links abaixo, no serviço.



Homenageados

Rendendo homenagem às trupes que fazem da resistência picadeiro, a 12ª Mostra de Circo do Recife celebrará três circos itinerantes populares: Circo Alves, Circo Nawellington e Disney Circo, que há décadas convidam Pernambuco inteiro a rir e acreditar na cultura como caminho.



Circo Alves

A trupe pertencente à família Alves já está na quinta geração de artistas, enraizando, desde as primeiras piruetas até hoje, a tradição circense em Pernambuco. Sua proprietária, Ira Gerdenia Vasconcelos Alves (Tita Alves), circense de tradição, é diretora artística e matriarca do circo-família Alves, que foi criado em 1993, quando ela comprou uma lona e reuniu nove pessoas para semearem juntas um sonho no chão sagrado do picadeiro. De lá pra cá, o Circo Alves foi sonhando cada vez mais alto e longe, percorrendo vários estados brasileiros para apresentar espetáculos, ministrar cursos e oficinas e participar de festivais.



Disney Circo

Usando o picadeiro como alegoria, é possível e preciso dizer que a lona debaixo da qual se desenrolou toda a história do Disney Circo tem dois mastros de sustentação: Francisca Liduina (Dona Nena), fundadora da trupe, surgida em 1995, e Dona Neuza Teles da Cunha (Dona Neuza Vidal), sua sogra, que também havia sido matriarca de trupe e acabou legando seus muitos dotes circenses a descendentes e agregados. Com bons artistas, muitos amigos e alguns prêmios, a companhia segue na estrada, fazendo do circo sua casa.



Circo Nawellington

Fundado por Iracema Ferreira da Silva, o Circo Itinerante Nawellington é fruto de seu amor pelo circo e também pelo palhaço Castinha, que ela conheceu quando foi assistir a um espetáculo do Circo Estrela do Norte, na cidade de Cupira. Foi amor ao primeiro picadeiro. Mas depois viriam muitos outros. Juntos, os dois integraram várias trupes até fundarem a própria, nascida do encontro do sonho com a coragem circense e formada pelos cinco filhos e 16 netos do casal, que inaugurou, na cidade de Belo Jardim, a trupe familiar Nawellington.



12ª MOSTRA DE CIRCO DO RECIFE

De 1 a 7 de dezembro

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA



DIA 1 (Sexta-feira)



Sítio Trindade

Das 19h às 21h

Intervenções: Bandinha Circense do Recife; Bumblebee (Nil Transformer);

Sinsalabim (Erisson)

Números: Du Yandi (apresentação); De braços abertos (Márcio Sá); Alter ego (Jéssica Virgínia); O Chicote (Neguinha); A Corda (Mickael Marvey)

Espetáculos: Alakazan; Tradição no Picadeiro - Família Vidal (Disney Circo)



DIA 2 (Sábado)



Sítio Trindade

Das 14h30 às 19h

Vivências de Técnicas Circenses

Intervenções: Bandinha Circense do Recife Perna de pau; malabares e mágica, Vivências de Técnicas Circenses

Números: Du Yandi (apresentação); Adágio Triple (João Fernando); Louca (Maria Luiza da Paz); Bicudo, o Malabarista (Jaqueson Santana)

Espetáculos: Alakazan (apresentação); Voando na imaginação (Circo Águia Dourada); Circo Godot (Cia Circo Godot); Fénix, o renascer da arte - Um espetáculo da família Alves (Circo Alves)



Parque Dona Lindu

Das 16h às 18h

Intervenções: Bandinha de Circense do Recife; Bumblebee (Nil Transformer); Perna de pau, malabres e mágica

Espetáculo: Bafafá (Coletivo Muamba)



Teatro Hermilo Borba Filho

Das 19h às 21h

Números: Andeó (Beatriz Nascimento); Dinha (Mainá); Dolores (Érika); Meditação em Movimento (Yanina); Mágico Instantâneo (Ryan Rodrigues); De braços abertos (Marcio Sá)



DIA 3 (Domingo)



Sítio Trindade

Das 14h30 às 19h

Vivências de Técnicas Circenses

Intervenções: Bandinha Circense do Recife; Bumblebee (Nil); Um passo, uma mágica (Adson)

Números: Du Yandi (apresentação); Entre Faces (Talita Andrade); Sinsalabim (Erisson); Circo KKK (Palhaço Pinóquio); Água de Cuia (Coletivo Família Malanarquista)

Espetáculos: Alakazan (apresentação) Índia Morena (participação especial); Um show de riso e alegria (Circo Nawellington); Moleza e Gentileza Show; Alegria do palhaço é o sorriso da criança (Circo Kowalski)



Parque Dona Lindu

Das 16h às 18h

Intervenções: Bandinha de Circense do Recife; Perna de pau, malabares e mágica

Números: Andeó (Beatriz Nascimento); De braços abertos (Marcio Sá)

Espetáculo: Respeitável Público (Jonathan Marinho)

Escola Pernambucana de Circo

Das 19h30 às 20h30

Espetáculo: Circo Science - do mangue ao picadeiro (Trupe Circus da Escola Pernabucana de Circo)



DIA 7 (Quinta)



Praça da Várzea

Das 19h às 21h

Coletivo Família Malanarquista e convidados



Atividades formativas

Dias 4 e 5 (Segunda e terça-feira)

Oficina Segurança nos Trabalhos em Altura no Âmbito Circense - Com Diego Ferreira, das 9h às 18h, no Sítio Trindade

Inscrições pelo link



Dias 6 e 7 (Quarta e quinta-feira)

Palhaçaria,uma pesquisa por narrativas - Com Ronaldo Aguiar, das 18h às 22h, no Paço do Frevo

Inscrições pelo link



Flex/contorcionismo - Com Maria Karolyna, das 18h às 22h, no Teatro de Santa Isabel

Inscrições pelo link

